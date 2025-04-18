Эта рубашка самый большой тренд весны: идеально дополнит ваш гардероб

Рубашка является простым элементом базового гардероба и универсальным фоном для различных модных экспериментов. Рубашка является лаконичной и структурированной, поэтому идеально подойдет для сочетания с горячими трендами и акцентными вещами.

Белая или голубая рубашка – это классика, впрочем в этом сезоне особая концентрация будет сосредоточена на микротренде весны, который уже заполонил все коллекции, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

Читайте также Что надеть на Пасху: идеи от Андре Тана, которые понравятся

Какая рубашка будет в тренде в 2025 году

Гардеробы модных инфлюенсеров заполонила рубашка в полоску. Дизайнеры представили интересные вариации, экспериментируя с кроем и асимметрией и цветами.

Самой популярной считается голубая рубашка в полоску. Модницы создают с этой рубашкой интересные комбинации, вдохновляя всех остальных поэкспериментировать с базовым элементом гардероба. Голубую рубашку миксуют с акцентной юбкой или наслаивают сверху кардиган.



Красивая голубая рубашка на лето 2025 / Фото Elle

Также можно создать сдержанный аутфит с классическими брюками, добавляя яркую обувь как акцент. Модные девушки играют с текстурами и цветами, сочетая голубую рубашку с цветными юбками из атласа или эко-кожи. Красивые полоски в сине-белом цвете на рубашках – это классика, поэтому с такой вещью вы никогда не ошибетесь.



Модная голубая рубашка на лето 2025 / Фото Elle

Рубашка в полоску будет подходить к повседневным и деловым образам. В будние дни советуем носить рубашку с классическими синими или белыми джинсами, с льняными или костюмными шортами, с палаццо, строгим костюмом и любой обувью – от босоножек на каблуках до лоферов и кроссовок.



Красивая голубая рубашка на лето 2025 / Фото Elle

Выбирайте тонкую и среднюю полоску для классического вида и широкую – для акцентного и трендового образа.