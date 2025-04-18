Эта рубашка самый большой тренд весны: идеально дополнит ваш гардероб
- Полосатая рубашка является главным трендом весны 2025 года, в частности популярна голубая рубашка в полоску, которую модницы сочетают с различными элементами гардероба.
- Рубашка в полоску подходит для повседневных и деловых образов, ее можно комбинировать с классическими джинсами, шортами, костюмами и различной обувью.
- Дизайнеры экспериментируют с кроем, асимметрией и цветами, предлагая вариации, которые позволяют создавать как классические, так и акцентные образы.
Рубашка является простым элементом базового гардероба и универсальным фоном для различных модных экспериментов. Рубашка является лаконичной и структурированной, поэтому идеально подойдет для сочетания с горячими трендами и акцентными вещами.
Белая или голубая рубашка – это классика, впрочем в этом сезоне особая концентрация будет сосредоточена на микротренде весны, который уже заполонил все коллекции, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.
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Какая рубашка будет в тренде в 2025 году
Гардеробы модных инфлюенсеров заполонила рубашка в полоску. Дизайнеры представили интересные вариации, экспериментируя с кроем и асимметрией и цветами.
Самой популярной считается голубая рубашка в полоску. Модницы создают с этой рубашкой интересные комбинации, вдохновляя всех остальных поэкспериментировать с базовым элементом гардероба. Голубую рубашку миксуют с акцентной юбкой или наслаивают сверху кардиган.
Красивая голубая рубашка на лето 2025 / Фото Elle
Также можно создать сдержанный аутфит с классическими брюками, добавляя яркую обувь как акцент. Модные девушки играют с текстурами и цветами, сочетая голубую рубашку с цветными юбками из атласа или эко-кожи. Красивые полоски в сине-белом цвете на рубашках – это классика, поэтому с такой вещью вы никогда не ошибетесь.
Модная голубая рубашка на лето 2025 / Фото Elle
Рубашка в полоску будет подходить к повседневным и деловым образам. В будние дни советуем носить рубашку с классическими синими или белыми джинсами, с льняными или костюмными шортами, с палаццо, строгим костюмом и любой обувью – от босоножек на каблуках до лоферов и кроссовок.
Красивая голубая рубашка на лето 2025 / Фото Elle
Выбирайте тонкую и среднюю полоску для классического вида и широкую – для акцентного и трендового образа.