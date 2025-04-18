Он не только создает наряды и выпускает новые коллекции, но и рассказывает своим читателям о сезонных тенденциях и дает полезные советы, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

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Дизайнер часто рассказывает не только о трендах, но и о вещах, которые уже давно вышли из моды. Андре Тан дает ценные советы, как стоит одеваться, а как – нет. Кроме того, он учит сочетать различные стили и элементы одежды. На этот раз дизайнер рассказал, в чем стоит встречать Пасху.

Палаццо + рубашка

Не все любят платья и юбки, поэтому в таком случае стоит примерить палаццо. Это могут быть брюки из легкой ткани и рубашка из фактурного материала.



Красивые образы на Пасху / Фото из инстаграма Андре Тана

Джинсовый total look

Голубой деним является удачной инвестицией на Пасху. Цвет символизирует чистоту и легкость, а рубашка и брюки в одном цвете создают целостный образ. Чтобы сделать аутфит более интересным. Чтобы создать образ праздничным, стоит добавить сумку в светлом оттенке, пастельный платок или интересное украшение.



Модные образы на Пасху / Фото из инстаграма Андре Тана

Пастельное платье

На Пасху выбирайте платье простого силуэта, из качественной ткани и минимальным декором. Дизайнер советует выбирать платье в мятном, пудровом или бежевом оттенке, а для создания более интересного образа, добавьте аксессуары – платок, плетеную сумку или красивые заколки.



Красивые образы на Пасху / Фото из инстаграма Андре Тана

Аксессуары с историей

Довершайте праздничный образ красивыми серьгами в форме зерна или кулоном с символикой. Главное в этот день, чтобы было не количество, а смысл вещи.



Стильные образы на Пасху / Фото из инстаграма Андре Тана

Монохром + акцент

Андре Тан говорит, что минимализм в сочетании с украинским духом на вещах выглядит очень гармонично. Это может быть один яркий акцент – брошь, цветная сумка или ожерелье.



Красивые образы на Пасху / Фото из инстаграма Андре Тана

На Пасху принято одевать красивый и нарядный наряд в светлых тонах. Есть наряды и обувь, от которого лучше отказаться, поскольку оно уже выглядит старомодно. Что нельзя надевать на Пасху – читайте в нашем материале.