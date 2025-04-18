Він не лише створює вбрання й випускає нові колекції, але й розповідає своїм читачам про сезонні тенденції та дає корисні поради, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

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Дизайнер часто розповідає не лише про тренди, але й про речі, які вже давно вийшли з моди. Андре Тан дає цінні поради, як варто одягатися, а як – ні. Окрім того, він вчить поєднувати різні стилі й елементи вбрання. Цього разу дизайнер розповів, в чому варто зустрічати Великдень.

Палаццо + сорочка

Не всі люблять сукні та спідниці, тому в такому випадку варто приміряти палаццо. Це можуть бути штани з легкої тканини та сорочка з фактурного матеріалу.



Красиві образи на Великдень / Фото з інстаграму Андре Тана

Джинсовий total look

Блакитний денім є вдалою інвестицією на Великдень. Колір символізує чистоту та легкість, а сорочка й штани в одному кольорі створюють цілісний образ. Щоб зробити аутфіт цікавішим. Щоб створити образ святковим, варто додати сумку у світлому відтінку, пастельну хустку чи цікаву прикрасу.



Модні образи на Великдень / Фото з інстаграму Андре Тана

Пастельна сукня

На Великдень обирайте плаття простого силуету, з якісної тканини й мінімальним декором. Дизайнер радить обирати плаття в м’ятному, пудровому чи бежевому відтінку, а для створення цікавішого образу, додайте аксесуари – хустку, плетену сумку чи красиві шпильки.



Красиві образи на Великдень / Фото з інстаграму Андре Тана

Аксесуари з історією

Довершуйте святковий образ красивими сережками у формі зерна чи кулоном з символікою. Головне в цей день, щоб була не кількість, а сенс речі.



Стильні образи на Великдень / Фото з інстаграму Андре Тана

Монохром + акцент

Андре Тан каже, що мінімалізм у поєднанні з українським духом на речах виглядає дуже гармонійно. Це може бути один яскравий акцент – брошка, кольорова сумка чи намисто.



Красиві образи на Великдень / Фото з інстаграму Андре Тана

На Великдень заведено одягати красиве й ошатне вбрання у світлих тонах. Є вбрання та взуття, від якого краще відмовитися, оскільки воно вже виглядає старомодно. Що не можна одягати на Великдень – читайте в нашому матеріалі.