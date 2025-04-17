Зокрема, люди потроху формують святкові образи на цей день. Зовсім не дивно, що багато хто обирає на Великдень одяг з українською символікою. У тому числі і вишиванки, пише 24 Канал.
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Варіанти бюджетних вишиванок на Великдень
- Молочна з бежевим
У бренду Galychanka в асортименті є цікава сорочка молочного кольору з бежевою вишивкою. Вона гарно підійде як на свято, так і на щодень.
Ціна: 1 160 гривень
Варіанти вишиванок світлого кольору / Фото Galychanka
Як інтегрувати вишиванку у щоденні образи:
- "Веснянка"
Неймовірно гарна вишиванка, яка поєднує багато різноманітних елементів, представлена у бренді SVARGA. У неї цікава світло-жовта основа та прикрашені рукави.
Ця вишиванка прекрасно підійде на якусь урочистість. А завдяки багатокольоровій вишивці її легко поєднати з іншим одягом.
Ціна: 5 020 гривень
Яку вишиванку вдягнути на Великдень / Фото SVARGA
- Біле по білому
В асортименті бренду MEREZHKA є сорочка білого кольору з білою вишивкою. Декілька останніх років саме такий варіант має неабияку популярність.
Ціна: 780 гривень
Які є варіанти вишиванок білим по білому / Фото MEREZHKA
- Ніжно-блакитна
Сорочка голубого кольору від бренду Etnodim стане чудовим вибором для жінок, які цінують зручність і комфорт. Прекрасний варіант, якщо ви хочете носити вишиванку не тільки на свята.
Ціна: 4 800 гривень
Варіанти вишиванок на щодень / Фото Etnodim
- Чорна
Бренд HOOTIR має в асортименті чорну сорочку з вишивкою у вигляді золотих колосків. Це чудова інтеграція етномотивів у повсякденні образи. Така сорочка прекрасно підійде на вихід, в офіс чи навіть для побачення.
Ціна: 1 490 гривень
Які є вишиванки чорного кольору / Фото HOOTIR
Який низ підібрати під вишиванку:
Зверніть увагу! У підбірці представлені як вишиванки, так і вишиті сорочки на різний бюджет. Обирайте той варіант, який "відгукується" вам найбільше.