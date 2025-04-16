По рівню урочистості Великдень може зрівнятися з Різдвом чи ювілеєм, пише 24 Канал з посиланням на Harper's BAZAAR. Саме тому в це велике християнське свято важливо виглядати урочисто й красиво.

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Щоб виглядати на Пасху вишукано й традиційно, пропонуємо переглянути кілька варіантів образів, які точно вас надихнуть на створення власного аутфіту.

Хустка + сердак

Сучасні дівчата обожнюють звертатися до традицій у формуванні своїх образів й все частіше додають різноманітні етнічні мотиви, які вдало вплітають з класикою. Щоб оживити старовинне вбрання, радимо додавати до нього 50% базових речей, які вдало доповнять одне одного.



Модні образи на Великдень 2025 / Фото Harper's BAZAAR

Вишита сукня та в’язана жилетка

На Великдень можна сміливо одягнути вишиту сукню, а замість куртки чи тренча – поєднати її з в’язаною жилеткою. Така стилізація виглядає дуже цікаво, доречно й функціонально.



Стильні образи на Великдень 2025 / Фото Harper's BAZAAR

Вишита сорочка + комбінезон

Красиву вишиту сорочку можна стилізувати не лише зі звичними для нас джинсами чи спідницями. Щоб додати образу цікавої родзинки – поєднуйте сорочку з комбінезоном.



Модні образи на Великдень 2025 / Фото Harper's BAZAAR

Жакет та криза

Виглядати святково в традиційних елементах можна не лише завдяки вишитій сорочці. Блогерка Діана Червінська приміряла кризу з бісеру, якою доповнила жакет, а на низ одягнула довгу спідницю. Аутфіт ідеально підійде на Великдень.



Красиві образи на Великдень 2025 / Фото Harper's BAZAAR

Вишита сорочка + спідниця балонова

Білий колір на Великодні свята – це вже класика. Львів’янка Катя Косів приміряла стильну вишиванку білим по білому й довершила аутфіт стильною спідницею тюльпаном, урізноманітнивши образ мюлями в жовтому кольорі.



Модні образи на Великдень 2025 / Фото Harper's BAZAAR

Вишита сорочка та джинси

Лляну традиційну вишиванку дівчата вже давно почали стилізувати з джинсами. Якщо хочеться додати образу нотки незвичайності, базові джинси можна змінити на цікаві дизайнерські рішення й додати вишуканості завдяки взуттю на підборах.



Вишукані образи на Великдень 2025 / Фото Harper's BAZAAR

На Великдень заведено одягати красиве й ошатне вбрання у світлих тонах. Є вбрання та взуття, від якого краще відмовитися, оскільки воно вже виглядає старомодно. Що не можна одягати на Великдень – читайте в нашому матеріалі.