По уровню торжественности Пасха может сравниться с Рождеством или юбилеем, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's BAZAAR. Именно поэтому в этот большой христианский праздник важно выглядеть торжественно и красиво.

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Чтобы выглядеть на Пасху изысканно и традиционно, предлагаем посмотреть несколько вариантов образов, которые точно вас вдохновят на создание собственного аутфита.

Платок + сердак

Современные девушки обожают обращаться к традициям в формировании своих образов и все чаще добавляют различные этнические мотивы, которые удачно вплетают с классикой. Чтобы оживить старинный наряд, советуем добавлять к нему 50% базовых вещей, которые удачно дополнят друг друга.



Модные образы на Пасху 2025 / Фото Harper's BAZAAR

Вышитое платье и вязаная жилетка

На Пасху можно смело надеть вышитое платье, а вместо куртки или тренча – совместить его с вязаной жилеткой. Такая стилизация выглядит очень интересно, уместно и функционально.



Стильные образы на Пасху 2025 / Фото Harper's BAZAAR

Вышитая рубашка + комбинезон

Красивую вышитую рубашку можно стилизовать не только с привычными для нас джинсами или юбками. Чтобы добавить образу интересной изюминки – сочетайте рубашку с комбинезоном.



Модные образы на Пасху 2025 / Фото Harper's BAZAAR

Жакет и кризис

Выглядеть празднично в традиционных элементах можно не только благодаря вышитой рубашке. Блогер Диана Червинская примерила кризу из бисера, которой дополнила жакет, а на низ надела длинную юбку. Аутфит идеально подойдет на Пасху.



Красивые образы на Пасху 2025 / Фото Harper's BAZAAR

Вышитая рубашка + юбка баллонная

Белый цвет на Пасхальные праздники – это уже классика. Львовянка Катя Косов примерила стильную вышиванку белым по белому и довершила аутфит стильной юбкой тюльпаном, разнообразив образ мюлями в желтом цвете.



Модные образы на Пасху 2025 / Фото Harper's BAZAAR

Вышитая рубашка и джинсы

Льняную традиционную вышиванку девушки уже давно начали стилизовать с джинсами. Если хочется добавить образу нотки необычности, базовые джинсы можно изменить на интересные дизайнерские решения и добавить изысканности благодаря обуви на каблуках.



Изысканные образы на Пасху 2025 / Фото Harper's BAZAAR

На Пасху принято надевать красивый и нарядный наряд в светлых тонах. Есть наряды и обувь, от которых лучше отказаться, поскольку они уже выглядят старомодно. Что нельзя надевать на Пасху – читайте в нашем материале.