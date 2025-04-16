Цієї весни в моді абсолютно різні види стрижок. Усі вони заслуговують на увагу, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Яку стрижку варто зробити цієї весни

V-shaped

Таку стрижку ще називають "лисячий хвіст". Вона виглядає дуже цікаво і незвично саме через багатошаровість, що створюється, завдяки правильній укладці прядок на різних рівнях.

Чубчик "Біркін"

Так званий чубчик "Біркін" це дуже стильний варіант зачіски. Така форма – універсальна. До того ж завдяки цій стрижці обличчя візуально виглядає худішим.

Щоб волосся мало приголомшливий вигляд, не потрібно витрачати мільйони чи докладати надзусилля. Достатньо зробити правильний вибір у догляді, який забезпечить локонам здоров’я, силу та природний блиск. Продукти FORTESSE створені для того, щоб ви мали гарний вигляд щодня. З FORTESSE ви сучасні!

Jellyfish Haircut

Це зачіска для сміливиць. Головною перевагою такої стрижки є відсутність потреби в постійній укладці. Для цієї зачіски працює принцип: чим хаотичніше, тим краще.

Прямий зріз

Універсальний варіант стрижки, який підійде всім. Доповнити таку зачіску можна прямим чубчиком.

Каскад, який обрамляє обличчя

Каскад – це ідеальна стрижка для пухнастого волосся. Адже завдяки такій зачісці, "неслухняні" прядки гарно укладаються майже без зусиль.

Зверніть увагу! Власницям прямого "скловидного" волосся треба бути обережними з каскадом. Річ у тім, що в такому випадку спеціальну укладку доведеться робити щодня, аби був потрібний об'єм.