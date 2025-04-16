Якщо ви шукаєте цікавий варіант парфумів на подарунок, обов'язково розгляньте нашу підбірку. Ці аромати точно не залишать її байдужою, пише 24 Канал.

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Варіанти жіночих парфумів, які подобаються всім

YSL Libre


Варіанти парфумів з лавандою / Фото Pinterest

Шикарні елегантні парфуми, що підкорюють з перших нот. Цей аромат поєднує лаванду, ваніль та апельсиновий цвіт. Звучить він потужно і сексуально.

Dior Miss Dior


Які є парфуми з запахом півонії / Фото Pinterest

Цей квітковий аромат можна сміливо назвати легендарним. Він теплий, витончений і дуже легкий. Прекрасно підійде на теплу пору року.

Jo Malone Peony & Blush Suede


Які парфуми варто подарувати дівчині / Фото Pinterest

По-справжньому аристократичний і легкий аромат. У ньому добре відчуваються півонія, троянда та яблуко. Підкреслює витонченість композиції нота шкіри.

Mugler Alien Goddess


Які парфуми сподобаються дівчині / Фото Pinterest

Дуже цікавий та витончений аромат. Спочатку у цих парфумах відчуваються яскрава ваніль і п'янкий кокос, а потім захоплює розум нота вишуканого кашеміру.

На що варто звернути увагу перед покупкою парфумів у подарунок

Стиль жінки

  • Якщо вона "романтична натура" – вибирайте легкі, квіткові аромати з нотами півонії, троянди, жасмину.
  • Справжній леді підійдуть елегантні композиції, пудрові акорди. Зокрема, іконічні Chanel чи Dior.
  • Активна та спортивна жінка оцінить свіжі або цитрусові аромати (наприклад, бергамот, зелений чай, огірок, м'ята).

Пора року

  • тепла пора року – весна та літо – підійдуть легкі аромати, наприклад, квіткові;
  • холодна пора року – осінь та зима – підійдуть "важкі" шлейфові аромати (до прикладу, деревні, пряні).