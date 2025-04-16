Якщо ви шукаєте цікавий варіант парфумів на подарунок, обов'язково розгляньте нашу підбірку. Ці аромати точно не залишать її байдужою, пише 24 Канал.

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Варіанти жіночих парфумів, які подобаються всім

YSL Libre



Варіанти парфумів з лавандою / Фото Pinterest

Шикарні елегантні парфуми, що підкорюють з перших нот. Цей аромат поєднує лаванду, ваніль та апельсиновий цвіт. Звучить він потужно і сексуально.

Dior Miss Dior



Які є парфуми з запахом півонії / Фото Pinterest

Цей квітковий аромат можна сміливо назвати легендарним. Він теплий, витончений і дуже легкий. Прекрасно підійде на теплу пору року.

Jo Malone Peony & Blush Suede



Які парфуми варто подарувати дівчині / Фото Pinterest

По-справжньому аристократичний і легкий аромат. У ньому добре відчуваються півонія, троянда та яблуко. Підкреслює витонченість композиції нота шкіри.

Mugler Alien Goddess



Які парфуми сподобаються дівчині / Фото Pinterest

Дуже цікавий та витончений аромат. Спочатку у цих парфумах відчуваються яскрава ваніль і п'янкий кокос, а потім захоплює розум нота вишуканого кашеміру.

На що варто звернути увагу перед покупкою парфумів у подарунок

Стиль жінки

Якщо вона "романтична натура" – вибирайте легкі, квіткові аромати з нотами півонії, троянди, жасмину.

Справжній леді підійдуть елегантні композиції, пудрові акорди. Зокрема, іконічні Chanel чи Dior.

Активна та спортивна жінка оцінить свіжі або цитрусові аромати (наприклад, бергамот, зелений чай, огірок, м'ята).

Пора року