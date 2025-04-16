Если вы ищете интересный вариант духов на подарок, обязательно рассмотрите нашу подборку. Эти ароматы точно не оставят ее равнодушной, пишет 24 Канал.
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Варианты женских духов, которые нравятся всем
YSL Libre
Варианты духов с лавандой / Фото Pinterest
Шикарные элегантные духи, что покоряют с первых нот. Этот аромат сочетает лаванду, ваниль и апельсиновый цвет. Звучит он мощно и сексуально.
Dior Miss Dior
Какие есть духи с запахом пиона / Фото Pinterest
Этот цветочный аромат можно смело назвать легендарным. Он теплый, утонченный и очень легкий. Прекрасно подойдет на теплое время года.
Jo Malone Peony & Blush Suede
Какие духи стоит подарить девушке / Фото Pinterest
По-настоящему аристократический и легкий аромат. В нем хорошо чувствуются пион, роза и яблоко. Подчеркивает утонченность композиции нота кожи.
Mugler Alien Goddess
Какие духи понравятся девушке / Фото Pinterest
Очень интересный и утонченный аромат. Сначала в этих духах чувствуются яркая ваниль и пьянящий кокос, а потом захватывает ум нота изысканного кашемира.
На что стоит обратить внимание перед покупкой духов в подарок
Стиль женщины
- Если она "романтическая натура" – выбирайте легкие, цветочные ароматы с нотами пиона, розы, жасмина.
- Настоящей леди подойдут элегантные композиции, пудровые аккорды. В частности, иконические Chanel или Dior.
- Активная и спортивная женщина оценит свежие или цитрусовые ароматы (например, бергамот, зеленый чай, огурец, мята).
Время года
- теплое время года – весна и лето – подойдут легкие ароматы, например, цветочные;
- холодное время года – осень и зима – подойдут "тяжелые" шлейфовые ароматы (к примеру, древесные, пряные).