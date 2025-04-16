Если вы ищете интересный вариант духов на подарок, обязательно рассмотрите нашу подборку. Эти ароматы точно не оставят ее равнодушной, пишет 24 Канал.

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Варианты женских духов, которые нравятся всем

YSL Libre



Варианты духов с лавандой / Фото Pinterest

Шикарные элегантные духи, что покоряют с первых нот. Этот аромат сочетает лаванду, ваниль и апельсиновый цвет. Звучит он мощно и сексуально.

Dior Miss Dior



Какие есть духи с запахом пиона / Фото Pinterest

Этот цветочный аромат можно смело назвать легендарным. Он теплый, утонченный и очень легкий. Прекрасно подойдет на теплое время года.

Jo Malone Peony & Blush Suede



Какие духи стоит подарить девушке / Фото Pinterest

По-настоящему аристократический и легкий аромат. В нем хорошо чувствуются пион, роза и яблоко. Подчеркивает утонченность композиции нота кожи.

Mugler Alien Goddess



Какие духи понравятся девушке / Фото Pinterest

Очень интересный и утонченный аромат. Сначала в этих духах чувствуются яркая ваниль и пьянящий кокос, а потом захватывает ум нота изысканного кашемира.

На что стоит обратить внимание перед покупкой духов в подарок

Стиль женщины

Если она "романтическая натура" – выбирайте легкие, цветочные ароматы с нотами пиона, розы, жасмина.

Настоящей леди подойдут элегантные композиции, пудровые аккорды. В частности, иконические Chanel или Dior.

Активная и спортивная женщина оценит свежие или цитрусовые ароматы (например, бергамот, зеленый чай, огурец, мята).

Время года