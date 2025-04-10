Річ у тім, що каскад найбільше підходить саме під хвилясте волосся. Лише в такому випадку зачіска буде добре виглядати без жодної укладки, пише 24 Канал з посиланням на Sayple.

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Що потрібно знати про стрижку каскад

Каскад – стрижка, яка формується завдяки багатошаровості. Власницям прямого волосся доведеться щодня заморочуватись з укладкою, якщо вони хочуть "носити" таку зачіску. А от для тих, хто має природні кучері, усе набагато простіше

Одним з вдалих прикладів каскаду є стрижка акторки Дженніфер Еністон. Вона не змінює свою зачіску протягом багатьох років.

Зауважте! Дженніфер має пряме волосся. Але її стрижка виглядає гарно саме завдяки додатковому об'єму, який створює акторка через правильну укладку.

Каскад можна робити на будь-яку довжину. Він підійде навіть для дуже короткого волосся.

Головною перевагою каскаду є його універсальність. Адже він підходить під всі типи обличчя.

Зверніть увагу! Каскад ще й дуже практична стрижка, адже її можна не оновлювати протягом 3 – 5 місяців.