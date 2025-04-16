Этой весной в моде абсолютно разные виды стрижек. Все они заслуживают внимания, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какую стрижку стоит сделать этой весной

V-shaped

Такую стрижку еще называют "лисий хвост". Она выглядит очень интересно и необычно именно из-за многослойности, что создается, благодаря правильной укладке прядок на разных уровнях.

Челка "Биркин"

Так называемая челка "Биркин" это очень стильный вариант прически. Такая форма – универсальна. К тому же благодаря этой стрижке лицо визуально выглядит худее.

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Jellyfish Haircut

Это прическа для смельчаков. Главным преимуществом такой стрижки является отсутствие потребности в постоянной укладке. Для этой прически работает принцип: чем хаотичнее, тем лучше.

Прямой срез

Универсальный вариант стрижки, который подойдет всем. Дополнить такую прическу можно прямой челкой.

Каскад, который обрамляет лицо

Каскад – это идеальная стрижка для пушистых волос. Ведь благодаря такой прическе, "непослушные" прядки хорошо укладываются почти без усилий.

Обратите внимание! Обладательницам прямых "стекловидных" волос надо быть осторожными с каскадом. Дело в том, что в таком случае специальную укладку придется делать ежедневно, чтобы был нужный объем.