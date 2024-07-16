Румейса впервые попала в Книгу рекордов Гиннеса в 2014 году. Тогда она получила статус самой высокой девочки-подростка.

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Какие новые рекорды установила Румейса

Румейса установила первый свой рекорд, когда родилась, ведь ее рост достигал 59 сантиметров. Впрочем, титул самого длинного ребенка женского пола получила только сейчас.

Высокий рост Румейсы объясняется очень редким заболеванием под названием синдром Вивера – это генетическое заболевание, которое обусловливает быстрый избыточный рост в течение всего периода развития, сочетающийся с аномалиями развития скелета и внутренних органов.

В течение последних 10 лет Румейса имела немало возможностей, чтобы рассказать свою историю. Так, после того, как Книга рекордов Гиннеса зафиксировала мировой рекорд и предоставили женщине статус самой высокой женщины на планете, Румейса стала увереннее в себе, а также начала воспринимать свое уникальное состояние как благословение.



Румейса Гелги в 17 лет стала самой высокой девочкой-подростком / Фото Книги рекордов Гиннеса

В общем, Румейса имеет следующие мировые рекорды:

Самая высокая женщина среди живых – 215,16 сантиметров,

Самый длинный палец у живого человека (женщина) – 11,2 сантиметра,

Самый широкий размах рук у живого человека (женщина) – 22,6 сантиметра,

Самые большие руки у живого человека (женщина) – правая рука 24,93 сантиметра и левая рука 24,26 сантиметра,

Самая длинная спина у живого человека (женщина) – 59,90 сантиметра,

Самый высокий подросток среди живых людей (женщина) – 2014 года ее рост был 213,6 сантиметра.

В июле этого года Румейса стала обладательницей еще 2 титулов рекордсменки. Так, ее признали самым длинным ребенком женского пола (59 сантиметров). К слову, рекордсменка родилась 1 января 1997 года.



Румейса через месяц после рождения / Фото Книги рекордов Гиннеса

Второй титул, который получила женщина, – самые длинные уши. Длина ушей Румейсы достигает 9,58 сантиметров.



Уши Румейсы признали самыми длинными в мире / Фото Книги рекордов Гиннеса



Длина ушей Румейсы / Фото Книги рекордов Гиннеса

Интересно, что именно из-за ушей с Румейсы часто издевались, а некоторые даже предлагали косметическую операцию. Однако сейчас женщина наоборот считает их размер преимуществом.

На самом деле, большие уши имеют определенные преимущества. У меня потрясающий слух. Я даже слышу, как люди шепчутся в других комнатах дома. Я не шучу! Существуют научные объяснения, которые доказали, что большие уши собирают больше звуковых волн и лучше слышат. Еще одна хорошая сторона в том, что я люблю украшения, и у меня всегда достаточно места, чтобы носить столько сережек, сколько я хочу,

– рассказывает Румейса.

Женщина резюмирует, что факт того, что через 10 лет она устанавливает новые рекорды, – довольно сюрреалистичный. Однако она гордится, что является защитницей людей с видимыми различиями во внешности.

"Главное послание, которое я надеюсь донести до всех, бьющих эти рекорды, заключается в том, что иногда люди заставляют вас верить, что то, что вы имеете, является проклятием, но на самом деле это может сделать вас многократным рекордсменом. Поэтому не позволяйте чужому мнению заставить вас расстраиваться из-за того, кем вы есть", – призывает рекордсменка.