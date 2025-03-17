Надо ли морозить колготки, чтобы они не рвались: ответ удивит многих

Чтобы привлечь внимание аудитории, на просторах популярных социальных сетей инстаграма и тиктока, пользователи прибегают к различным лайфхакам, которые собирают тысячи просмотров. Одним из таких вирусных видеороликов является замораживание колготок.

"Ваши колготы больше никогда не порвутся" – так звучат громкие заголовки с лайфхаками, которые касаются капроновых колготок, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилиста Елены Шевченко.

Читайте также Омолаживающие стрижки после 40 лет, которые сейчас в тренде: будете выглядеть потрясающе

Проверка состояния колготок после замораживания

Женщина решила попробовать известный лайфхак и показала всем пользователям, действительно ли этот метод работает. Стилистка намочила колготки в воде, а потом поставила в морозильную камеру. В морозилке они должны простоять сутки, а перед тем, как их одеть – надо тщательно высушить.

Обычные не мороженые колготы рвутся очень легко, а вот экспериментальные из морозильной камеры сначала начали удивлять. На первое впечатление, они действительно не поддаются рванию и стали более эластичными, однако несколько нажатий пальцами таки приводят к трещине.

Рвутся ли колготки после замораживания: смотрите видео

Добавим, что любые колготы из капронового материала имеют свойство рваться, поэтому для того, чтобы они как можно дольше прослужили, стоит делать ставку на более прочные варианты, однако плотные колготы больше подходят к зимнему сезону.

Заметьте, что черные и телесные колготки являются универсальными и подходят почти к любой одежде, в частности черные делают ноги стройнее, а телесные – естественными.

Черные колготки сочетаются с темной обувью и одеждой насыщенных или темных оттенков, тогда как телесные лучше подходят к пастельным тонам.