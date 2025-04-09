С чем носить белую рубашку: универсальные образы, которые подойдут всем

Рубашка белого цвета – это идеальная базовая вещь гардероба, которую можно одеть в офис или на прогулку с друзьями. С помощью белой рубашки можно создать множество интересных образов на весеннюю или летнюю пору года.

Белой рубашке нет равных по своей универсальности, пишет 24 Канал. Эта вещь всегда найдет достойное применение с верхней или нижней одеждой. Рубашка легко комбинируется с джинсами, палаццо, кожаными брюками, юбкой и любой обувью.

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Рубашка возглавляет первые места в списках базового гардероба и никогда не выходила из моды. Если раньше белая рубашка была элементом дресс-кода в офис, то сейчас на нее смотрят уже совсем по-другому.

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Современные иконы стиля и инфлюенсеры постоянно придумывают интересные образы с белой рубашкой, поэтому далее на их примерах покажем, как ее можно эффектно носить.

В романтическом стиле

Модница Саша Фукс показала на своем примере, как белую рубашку можно легко стилизовать с классической юбкой и пальто, добавив немного романтического вайба благодаря банту на волосах, объемным серьгам и стильной сумке в форме ведра.

В стиле преппи

Добавить бунтарского и школьного духа своему образу можно благодаря стилю преппи. Примерьте укороченную белую рубашку с черным галстуком, совместив образ с серой юбкой и кожаной курткой.

В монохромном стиле

Для создания изысканного образа на основе серых брюк палаццо и пальто, попробуйте разбавить образ с помощью белой рубашки и белой обуви.

В классическом стиле

Бордовый цвет все еще продолжает быть популярным, поэтому для создания роскошного образа, предлагаем надеть белую рубашку с сочетанием жакета и брюк. Чтобы подчеркнуть талию – наденьте цепочки.

В кэжуальном стиле

Белые рубашки необязательно должны быть приталенными и короткими. Есть вариант удлиненной рубашки оверсайз, которую можно легко совместить с любыми джинсами и дополнить жакетом и туфлями в белом цвете, как это сделала Саша Фукс.

Рубашка белого цвета – это вечная классика, которая никогда не выйдет из моды и всегда будет считаться трендовой, поэтому советуем добавить этот базовый элемент в свой гардероб и сочетать с любой одеждой и обувью по своему вкусу.