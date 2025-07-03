Образы с джинсами, которые можно носить все лето: эффектная подборка

Даже в жаркую пору нам не обойтись без джинсов, поскольку они являются нашим любимым элементом гардероба и базой, которая не выходит никогда из моды. Иногда нам не хватает идей для различных образов, поэтому предлагаем ознакомиться с интересными аутфитами, которые примерили на себе стильные девушки.

Брюки из денима – это классика, которая присутствует в нашем гардеробе во все времена года, пишет 24 Канал. Благодаря джинсам можно создать немало разных стилей – кэжуальный, романтический, спортивный и тому подобное.

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Летом на первый план выходят юбки и шорты, впрочем советуем возвращаться к джинсам, чтобы попробовать на себе выигрышные комбинации.

Широкие джинсы и укороченный топ

Джинсы на низкой посадке хорошо сочетаются с укороченным топом. Чтобы добавить в образ нотку инфантильности, украсьте сумку трендовыми брелками и наденьте яркие кроссовки.

Джинсы с кружевной майкой

Майки летом являются достаточно популярными, особенно в сильную жару. Примерьте сверху классические джинсы с любой обувью на плоском ходу.

Джинсы с подкатами и шелковым платком

Футболка белого цвета идеально сочетается с темными джинсами и босоножками на каблуках. Для совершенствования аутфита и придания ему трендовости, завяжите на талии шелковый платок.

Джинсы и желейная обувь

В этом году особенно актуальными стали балетки, как напоминают нам желейную обувь из нулевых. Теперь это полноценный тренд, который уже полюбили множество европейских модниц. Носите балетки с джинсами, блузами, майками и футболками.

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