В моде есть немало красивых шорт, которые дают большую возможность для экспериментов, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Обращайте внимание на бермуды, романтические модели с кружевом, костюмные шорты или джинсовые.

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На основе образов модных инфлюенсерок, предлагаем три формулы с шортами, которые стильно выглядят.

Монохромный образ

Аутфит в одном цвете всегда выглядит эффектно и дорого. Стилизуйте шорты с топом в тон, подобрав акцентную обувь. Красиво смотрятся образы в белом, черном цвете и в разных ярких оттенках.

Образ с контрастом

Добавьте к шортам сверху жакет или сапоги до колен. Такая контрастная деталь будет выглядеть по-особенному. Среди аксессуаров обратите внимание на изысканные очки и модную сумку.

Аутфит в стиле бохо

Блузы в стиле бохо в этом сезоне очень популярны, поэтому сочетайте их с различными шортами. Чтобы создать расслабленный образ, подойдут сапоги, кроссовки или балетки. А вот достичь изысканного выхода можно благодаря остроносым туфлям-лодочкам или босоножкам на каблуках.

Кроме этих вещей, шорты хорошо сочетаются с различными короткими топами, футболками с удлиненным рукавом, рубашками или корсетами. В социальных сетях можно найти множество красивых выходов модниц, которые легко повторить дома перед зеркалом.

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