Эти вещи помогут вам выглядеть шикарно без усилий, несмотря на температуру, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Вещи в эстетике "тихая роскошь" продолжают быть актуальными, поскольку большинство единиц гардероба являются классическими, и легко повторяются с любым нарядом.

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Выбранные вещи выглядят невероятно элегантно. Они достаточно просты в стилизации, поэтому сократят ваше время в выборе одежды для сочетания.

Белые брюки

Благодаря этому элементу гардероба, есть отличный шанс сделать образ дорогим. Брюки можно стилизовать с белым верхом, создавая монохромный образ, или сочетать с другими нейтральными тонами.

Контрастный топ

Майка является необходимостью в жаркое время года, но базовые белые и черные вещи есть у каждого, поэтому рекомендуем обратить внимание на классический стиль наряда, но с контрастной окантовкой.

Комплект рубашка + шорты

Благодаря такому костюму вам удастся создать роскошный и стильный летний образ за считанные минуты. Останется только довершить аутфит сумкой, украшениями и обувью.

Белое платье

Платье белого цвета на лето – идеальная вневременная вещь, которая имеет элегантный вид, и подойдет для праздничных дней или похода в офис. Большинство девушек сочетают такое расслабленное платье со шлепанцами, сандалиями и балетками.

Юбка макси юбка

Уже несколько сезонов юбка в длине макси не теряет своей актуальности. Носите ее с майками, топами, рубашками и любимой обувью.

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