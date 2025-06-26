У каждой девушки базовый гардероб состоит из классических цветов, но согласитесь, что гораздо красивее выглядят аутфиты, в которых добавляют немного оттенков, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Читайте также Стильные сумки на лето, которые добавят образам шика

Эти оттенки прекрасно освежают вид и создают настоящий летний образ, в котором приятно находиться с утра до вечера.

Масляный желтый – главный оттенок лета

Спокойный модный оттенок стал любимым среди инфлюенсеров. Он нежно смотрится на разных вещах – от сатиновых платьев до кроссовок.

Шоколадный – новый черный

Летом черный цвет отошел назад, уступив место коричневому. Часто шоколадный оттенок выбирают на осень, но в этом сезоне он захватил всех модниц. В коричневом цвете хорошо смотрятся костюмы, блузы, юбки, брюки и сумки.

Голубой – хит лета

В моде этим летом голубая рубашка оверсайз, пижамные брюки, льняные костюмы и шелковые платья. Голубой оттенок выглядит элегантно и дорого, поэтому добавляйте смело его в свой гардероб.

Розовый – модный цвет теплой поры модный цвет теплой поры

Романтический розовый является как синонимом лета. Цвет хорошо смотрится на любых вещах, а если подобрать верх и низ в одном оттенке, то вы создадите замечательный монохромный образ, от которого будет трудно оторвать взгляд.

Зеленый – неочевидный фаворит

Здесь советуем сосредоточить свое внимание на фисташковом или травяном оттенке. Можно выбирать сумку этого цвета, топ, шелковые платки и все, что угодно.

К слову, мы рассказали о 4 самые популярные пары кроссовок на лето. Они точно вам понравятся.