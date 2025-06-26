Сумка способна полностью изменить летний образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Они создают расслабленный вайб и полностью погружают в летнюю атмосферу, поскольку легкие, акцентные и прекрасно подходят на теплое время года.

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Плетеные сумки

Сумка из рафии с дополнительными минималистичными деталями – мастхэв на летнее время. Эту сумку девушки сочетают с белой рубашкой, шортами, платьями, сандалиями и кроссовками. Сумка позволяет почувствовать себя как где-то на отдыхе.

Белые кожаные сумки

К классике принадлежит черная сумка, но и белая не отстает от трендов. Кроме того, она прекрасно ассоциируется с теплым сезоном. Белый цвет удачно освежает любые выходы. Носить сумку можно на свидание, вечеринки или деловые встречи. Хорошо сочетается аксессуар с платьем, льняными костюмами или джинсами.

Яркая акцентная сумка с яркими акцентами

Добавьте немного цвета к своим летним образам. Выбирайте розовую, салатовую, красную или голубую сумку. Оно точно оживит любой базовый аутфит.

Сумка-кроше

Обращайте внимание в этом сезоне на вязаную сумку в эстетике бохо. Она легкая, расслабленная и помещает все необходимое для летних будней.

К слову, в моду вернулась обувь, которую мы не любили. Теперь их активно носят известные модницы.