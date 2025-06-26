Сумка здатна повністю змінити літній образ, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Вони створюють розслаблений вайб та повністю занурюють в літню атмосферу, оскільки легкі, акцентні та чудово підходять на теплу пору року.
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Плетені сумки
Сумка з рафії з додатковими мінімалістичними деталями – мастхев на літню пору. Цю сумку дівчата поєднують з білою сорочкою, шортами, сукнями, сандалями та кросівками. Сумка дозволяє відчути себе наче десь на відпочинку.
Білі шкіряні сумки
До класики належить чорна сумка, але й біла не відстає від трендів. Окрім того, вона чудово асоціюється з теплим сезоном. Білий колір вдало освіжає будь-які виходи. Носити сумку можна на побачення, вечірки чи ділові зустрічі. Гарно поєднується аксесуар з сукнею, лляними костюмами чи джинсами.
Яскрава акцентна сумка
Додайте трохи кольору до своїх літніх образів. Обирайте рожеву, салатову, червону чи блакитну сумку. Воно точно оживить будь-який базовий аутфіт.
Сумка-кроше
Звертайте увагу цього сезону на в’язану сумку в естетиці бохо. Вона легка, розслаблена й поміщає все необхідне для літніх буднів.
До слова, в моду повернулося взуття, яке ми не любили. Тепер їх активно носять відомі модниці.