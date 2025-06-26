У кожної дівчини базовий гардероб складається з класичних кольорів, але погодьтеся, що набагато красивіше виглядають аутфіти, в яких додають трішки відтінків, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Ці відтінки чудово освіжають вигляд й створюють справжній літній образ, в якому приємно перебувати з ранку до вечора.

Масляний жовтий – головний відтінок літа

Спокійний модний відтінок став улюбленим серед інфлюенсерів. Він має ніжний вигляд на різних речах – від сатинових суконь до кросівок.

Шоколадний – новий чорний

Влітку чорний колір відійшов назад, поступившись місцем коричневому. Часто шоколадний відтінок обирають на осінь, але цього сезону він захопив усіх модниць. У коричневому кольорі гарно виглядають костюми, блузи, спідниці, штани та сумки.

Блакитний – хіт літа

У моді цього літа блакитна сорочка оверсайз, піжамні штани, лляні костюми та шовкові сукні. Блакитний відтінок виглядає елегантно та дорого, тому додавайте сміливо його до свого гардероба.

Рожевий – модний колір теплої пори

Романтичний рожевий є наче синонімом літа. Колір гарно виглядає на будь-яких речах, а якщо підібрати верх та низ в одному відтінку, то ви створите чудовий монохромний образ, від якого буде важко відірвати погляд.

Зелений – неочевидний фаворит

Тут радимо зосередити свою увагу на фісташковому чи трав’яному відтінку. Можна обирати сумку цього кольору, топ, шовкові хустини та все, що завгодно.

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