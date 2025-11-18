Кожаные перчатки – главный тренд зимы: как их модно носить
- Этой зимой в моду входят кожаные перчатки, которые сочетают функциональность и эстетичность.
- Самыми популярными считаются перчатки выше локтей, а среди цветов – черный, коричневый, бордовый, оливковый, серый и белый.
Зимой в наши образы обязательно входят варежки. Если раньше мы выбирали трикотажные, то в этом году модными станут кожаные аксессуары.
В холодное время перчатки находят свое истинное предназначение, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Кожаные перчатки сочетают в себе функциональность и изысканность, поэтому удачно завершат любой образ.
Какие перчатки в моде в этом году?
В Средневековье кожаные перчатки были символом социального статуса, а в эпоху Возрождения – неотъемлемая деталь моды при французском или итальянском дворе. В течение XIX и XX века, ни одна дама не выходила из дома без кожаных перчаток, которые были необходимы для дневных и вечерних образов.
Популярность перчаткам принесли иконы кино Одри Хепберн и Грейс Келли. Они надевали аксессуары во многих сценах, вошедших в историю моды. Сегодня функция перчаток уже несколько изменилась. От обязательного аксессуара они перешли к эстетическому.
Варежки способны не только согреть руки, когда температура воздуха падает ниже нуля, но и прекрасно вписываются в зимние аутфиты. Варежки представили на подиумах многие модные бренды: Prada, Miu Miu, Khaite и Bottega Veneta.
Самыми модными считаются перчатки выше локтей, а среди практичных вариантов – перчатки средней длины или короткие классические модели из тонкой кожи. Черные и коричневые цвета являются вечной классикой, а к интересным оттенкам принадлежит бордовый, оливковый, серый или даже белый.
Варежки довершат дубленки, шубы, пальто и даже пуховики, а модные идеи стилизаций можно найти на страницах европейских модниц.
Готовясь к зиме, стилисты советуют обратить внимание на еще несколько интересных вещей, пишет City Magazine. Специалисты советуют приобрести пуховик с высоким воротником, трикотажный свитер с принтом в ромбы, темные джинсы, и замшевые аксессуары. Коричневые джинсы считаются модной альтернативой классическим синим джинсам, особенно для создания монохромных образов.
Какие вещи будут в тренде зимой?
Для зимы 2025 года популярны пуховики с мехом, объемные модели и пуховики с поясом. Модные цвета пуховиков: черный, горчичный, кремовый и коричневый, которые дополняют монохромные образы.
Также актуальными станут пальто из овчины и с мехом вокруг шеи и рукавов, вдохновленные модой 70-х годов.
Частые вопросы
Почему кожаные перчатки считаются актуальными и сегодня?
Кожаные варежки сочетают в себе функциональность и изысканность - они удачно завершат любой образ. Они способны не только согреть руки, когда температура падает ниже нуля, но и прекрасно вписываются в зимние аутфиты.
Какие модные тенденции на перчатки в этом году?
Самыми модными считаются перчатки выше локтей. Среди практичных вариантов - перчатки средней длины или короткие классические модели из тонкой кожи. Черные и коричневые цвета остаются вечной классикой, а к интересным оттенкам относятся бордовый, оливковый, серый или даже белый.
Как изменилась роль перчаток со временем?
В прошлом кожаные перчатки были символом социального статуса и неотъемлемой деталью моды. На протяжении XIX и XX века они были обязательным аксессуарам для дневных и вечерних образов. Сегодня функция перчаток изменилась от обязательного аксессуара до эстетического - они стали важным элементом стиля.