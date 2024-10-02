Рубашка в клетку еще не вышла из моды: как и с чем ее носить осенью

Некоторые стилисты говорят, что клетчатая рубашка уже выходит из моды, поскольку ее в прошлом году было слишком много в наших образах, однако это далеко не так. Рубашка в клетку – это классика, поэтому многие блогеры до сих пор создают на ее основе интересные образы.

Клетчатая рубашка входит в трио самых популярных изделий и замыкает подборку с классической белой или голубой рубашкой, пишет Lady 24. Летом мы носили рубашку поверх футболок и маек, а осенью ее можно привлечь в создании многослойного образа.

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С чем носить рубашку в клетку

Клетчатую рубашку трудно назвать антитрендовой, потому что этот наряд никогда и не выходил из моды, просто на время угасала популярность этого наряда. Рубашка в клетку является практичной и функциональной и может добавить образу определенной креативности.

Инфлюенсерки носят рубашку вместе с базовыми джинсами разных цветов и стилизуют с брюками палаццо. В осеннюю пору можно создавать образ на основе лонгслива, рубашки и жакета. Выглядят такие образы достаточно интересно.



Стильные образы с клетчатой рубашкой / Фото Pinterest

Чтобы создать интересный и необычный аутфит, попробуйте совместить рубашку с юбкой. Это может быть длинный или короткий вариант юбки из денима, или костюмной ткани. Хорошо будет смотреться образ с кроссовками, ботинками или даже сапогами.



Эффектные образы с клетчатой рубашкой / Фото Pinterest



Стильные образы с клетчатой рубашкой / Фото Pinterest

Многие модницы любят завязывать рубашку на талии. Особенно красиво смотрятся аутфиты с широкими джинсами и кожаной курткой оверсайз. Косуха обязательно должна быть свободной, поскольку маленький размер будет только все утяжелять.



Эффектные образы с клетчатой рубашкой / Фото Pinterest



Стильные образы с клетчатой рубашкой / Фото Pinterest

Осенью можно покреативить и носить рубашку даже с пальто или тренчем или даже с дубленкой в конце осени. Чтобы завершить стиль, можете дополнять аутфиты шляпами, бейсболками или классическими шапками бини.