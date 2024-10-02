Картата сорочка входить в тріо найпопулярніших виробів та замикає добірку з класичною білою чи блакитною сорочкою, пише Lady 24. Влітку ми носили сорочку поверх футболок та майок, а восени її можна залучити у створенні багатошарового образу.

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З чим носити сорочку в клітинку

Картату сорочку важко назвати антитрендовою, бо це вбрання ніколи й не виходило з моди, просто на певний час згасала популярність цього вбрання. Сорочка в клітинку є практичною та функціональною та може додати образу певної креативності.

Інфлюенсерки носять сорочку разом з базовими джинсами різних кольорів та стилізують зі штанами палаццо. В осінню пору можна створювати образ на основі лонгсліва, сорочки та жакета. Виглядають такі образи досить цікаво.



Стильні образи з картатою сорочкою / Фото Pinterest

Щоб створити цікавий та незвичний аутфіт, спробуйте поєднати сорочку зі спідницею. Це може бути довгий чи короткий варіант спідниці з деніму, чи костюмної тканини. Гарно виглядатиме образ з кросівками, черевиками чи навіть чоботами.



Ефектні образи з картатою сорочкою / Фото Pinterest



Стильні образи з картатою сорочкою / Фото Pinterest

Багато модниць люблять зав’язувати сорочку на талії. Особливо красиво виглядають аутфіти з широкими джинсами та шкіряною курткою оверсайз. Косуха обов’язково має бути вільною, оскільки маленький розмір буде лише все обтяжувати.



Ефектні образи з картатою сорочкою / Фото Pinterest



Стильні образи з картатою сорочкою / Фото Pinterest

Восени можна покреативити та носити сорочку навіть з пальтом чи тренчем або навіть з дублянкою наприкінці осені. Щоб довершити стиль, можете доповнювати аутфіти капелюхами, бейсболками чи класичними шапками біні.