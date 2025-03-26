С чем носить джинсы весной: подборка лучших вариантов обуви

Джинсы являются любимым элементом гардероба многих девушек. В общем проблем стилизации с этой вещью нет, впрочем для того, чтобы немного разнообразить ваши образы, советуем обратить внимание на подборку обуви, которая точно вам понравится.

Деним каждый сезон присутствует в списках самых горячих трендов, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Куртка, рубашка и джинсы – это база, впрочем иногда ее хочется разбавить другими вариантами.

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В этом сезоне в моде немало эффектных джинсов, а для того, чтобы создать красивые образы, стоит добавить трендовую обувь. Самые интересные аутфиты уже продемонстрировали на себе модные инфлюенсеры.

Обратите внимание! В 2025 году джинсовый гардероб обновится смелыми силуэтами, объемными фасонами и нестандартными деталями. Больше об интересных вариантах джинсов читайте в нашем материале.

С балетками Mary Jane

С помощью этих балеток можно создать красивый французский образ с нотками расслабленности и парижского шика. Балетки могут быть в сеточку, со стразами или анималистическим принтом.

С замшевыми кроссовками

Кроссовки из замши считаются самым модным выбором на весенне-летний сезон. Советуем выбирать лаконичные ретро-модели без дополнительного декора или массивной подошвы. Особенно красиво они будут смотреться в цвете.

С каблуками

Джинсы с туфлями на каблуке всегда выглядят изысканно и эффектно. Можно делать ставку на туфли с острым носком или туфли на каблуке Kitten Heel. В любом случае экспериментируйте и выбирайте ту обувь, в которой будете себя комфортно чувствовать.