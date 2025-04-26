Сумка по цене 40 Бентли: вы будете шокированы

В 2020 году итальянский бренд Boarini Milanesi изготовил самую дорогую в мире сумку. Ее стоимость – 6 миллионов евро. Согласно нынешнему курсу, это почти 7 миллионов долларов.

Какая сумка является самой дорогой в мире

Модель этой сумки получила название "Parva Mea", пишет 24 Канал со ссылкой на L'Officiel.

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Обратите внимание! Сейчас существует всего 3 такие сумки.

Эта сумка обращает внимание на проблему загрязнения океанов. Речь идет именно об угрозе, которую создает пластиковый мусор.

Отдельно стоит заметить, что эта сумка посвящена отцу соучредителя бренда – Маттео Родольфо Миланези.

Мы проводили каждое лето на море, между Грецией и Турцией, и я был наиболее счастлив, когда мы ездили на лодке между островами. Хотя до массового туризма было еще далеко, мы часто видели полиэтиленовые пакеты, плавающие на воде, или пятна смолы, вытекающие из нефтяных танкеров,

– говорит Маттео Родольфо, вспоминая отдых с родителями.

Маттео Родольфо также указывает, что проблема с пластиком обострилась именно во время пандемии. Тогда в океаны попало много использованных масок и другого мусора.

Соучредитель бренда Каролина Боарини объяснила, почему они выбрали именно такой дизайн.

Голубые сапфиры символизируют глубины океанов, турмалин Параиба напоминает нам о незагрязненных Карибских морях, а бриллианты указывают на прозрачность воды, когда она падает в виде дождя,

– говорит Каролина.



Как выглядит самая дорогая сумка в мире / Фото L'Officiel

Сделана Parva Mea из полублестящего аллигатора. Она украшена:

10 бабочками из белого золота с сапфирами, бриллиантами и турмалинами Paraiba, их общий вес – 130 карат;

аксессуаром с бриллиантовым паве.

Чтобы изготовить одну такую сумку в целом понадобилось примерно 1000 часов работы.

Интересно! Каждая сумка бренда Boarini Milanesi изготавливается индивидуально. Все модели персонализируют. Клиент получает сумку с тиснением его имени на коже.