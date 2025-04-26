Яка сумка є найдорожчою у світі

Модель цієї сумки отримала назву "Parva Mea", пише 24 Канал з посиланням на L'Officiel.

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Зверніть увагу! Зараз існує усього 3 такі сумки.

Ця сумка звертає увагу на проблему забруднення океанів. Йдеться саме про загрозу, яку створює пластикове сміття.

Окремо варто зауважити, що ця сумка присвячена батьку співзасновника бренду – Маттео Родольфо Міланезі.

Ми проводили кожне літо на морі, між Грецією та Туреччиною, і я був найбільш щасливий, коли ми їздили на човні між островами. Хоча до масового туризму було ще далеко, ми часто бачили поліетиленові пакети, що плавали на воді, або плями смоли, що витікали з нафтових танкерів,

– каже Маттео Родольфо, згадуючи відпочинок з батьками.

Маттео Родольфо також вказує, що проблема з пластиком загострилась саме під час пандемії. Тоді в океани потрапило багато використаних масок та іншого сміття.

Співзасновниця бренду Кароліна Боаріні пояснила чому вони обрали саме такий дизайн.

Блакитні сапфіри символізують глибини океанів, турмалін Параїба нагадує нам про незабруднені Карибські моря, а діаманти вказують на прозорість води, коли вона падає у вигляді дощу,

– каже Кароліна.



Як виглядає найдорожча сумка у світі / Фото L'Officiel

Зроблена Parva Mea з напівблискучого алігатора. Вона прикрашена:

10 метеликами з білого золота з сапфірами, діамантами та турмалінами Paraiba, їхня загальна вага – 130 каратів;

аксесуаром з діамантовим паве.

Аби виготовити одну таку сумку загалом знадобилось приблизно 1000 годин роботи.

Цікаво! Кожна сумка бренду Boarini Milanesi виготовляється індивідуально. Усі моделі персоналізують. Клієнт отримує сумку з тисненням його імені на шкірі.