Волна ностальгии по футбольной эстетике делает спортивные куртки главным трендом осеннего сезона. Модные энтузиасты любят этот основной элемент верхней одежды, хотя его эффектное сочетание с другими вещами может быть непростой задачей.

Чтобы создать модный образ, надо уловить ретро-дух. С чем носить такую спортивную куртку осенью рассказывает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

С чем носить спортивную куртку осенью?

Поскольку спортивная куртка на пике популярности, модные эксперты подчеркивают важность ее правильной стилизации. Хотя болельщики на стадионах и модные энтузиасты могут носить эти куртки очень по-разному, ясно одно: универсальность – это ключ к успеху.

В частности, ожидается, что куртки на молниях будут доминировать в тенденциях этого сезона. Ведущие мировые бренды, такие как Wales Bonner, Willy Chavarria в сотрудничестве с Adidas, Kent & Curwen и Miu Miu демонстрируют эти стильные вещи.



В тренде спортивная куртка, которую можно стилизовать по-разному / Фото Pinterest

Чтобы достичь удачного образа со спортивной курткой, рекомендуется сочетать разные по длине вещи. Целостный образ – куртка в сочетании с длинными брюками того же цвета – предлагает вневременной и изысканный вид.

Однако, эксперты предостерегают от использования спортивных брюк как единственного варианта сочетания со спортивными куртками. Вместо этого рассмотрите ряд альтернатив, таких как мини-юбки, шорты-бермуды или джинсы с завышенной талией. Эти варианты могут улучшить общую привлекательность наряда и добавить нотку интриги.



Сочетать спортивную куртку можно со всем / Фото из Instagram

Кроме того, эксперименты с застежкой-молнией могут существенно изменить атмосферу куртки. Для более расслабленного вида просто расстегните молнию, и вы получите непринужденный образ.



Спортивная куртка выглядит стильно и непринужденно / Фото Pinterest

Этой осенью модные эксперты рекомендуют взять на вооружение ретро-дух, чтобы усовершенствовать стиль спортивной куртки. Выбрав винтажную модель в сочетании с джинсами в стиле 90-х, вы создадите модный образ, полный ностальгии.

Какая модель джинсов в тренде 2025 года?

После периода, когда доминировали мешковатые джинсы, тенденция снова изменилась, и потребители теперь тяготеют к более узким фасонам. Это идеальный момент, чтобы пополнить свой гардероб новой парой джинсов, которые сочетают стиль и комфорт, обеспечивая свободу движений и оставаясь при этом в тренде.

Именно такую модель продемонстрировала актриса Дакота Джонсон. Голливудская звезда уже давно является поклонницей джинсов-сигарет, ее постоянно замечают в них в разное время года и в разных местах – от шумных улиц Нью-Йорка до солнечных тротуаров Лос-Анджелеса.