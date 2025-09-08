Главный must-have этого сезона: как носить трендовую спортивную куртку – не только со штанами
- Спортивная куртка является главным трендом осеннего сезона. Чтобы создать модный образ, надо уловить ретро-дух.
- Модные эксперты рекомендуют сочетать ее с различными вещами, такими как мини-юбки, шорты-бермуды или джинсы с завышенной талией.
Волна ностальгии по футбольной эстетике делает спортивные куртки главным трендом осеннего сезона. Модные энтузиасты любят этот основной элемент верхней одежды, хотя его эффектное сочетание с другими вещами может быть непростой задачей.
Чтобы создать модный образ, надо уловить ретро-дух. С чем носить такую спортивную куртку осенью рассказывает 24 Канал со ссылкой на Vogue.
С чем носить спортивную куртку осенью?
Поскольку спортивная куртка на пике популярности, модные эксперты подчеркивают важность ее правильной стилизации. Хотя болельщики на стадионах и модные энтузиасты могут носить эти куртки очень по-разному, ясно одно: универсальность – это ключ к успеху.
В частности, ожидается, что куртки на молниях будут доминировать в тенденциях этого сезона. Ведущие мировые бренды, такие как Wales Bonner, Willy Chavarria в сотрудничестве с Adidas, Kent & Curwen и Miu Miu демонстрируют эти стильные вещи.
В тренде спортивная куртка, которую можно стилизовать по-разному / Фото Pinterest
Чтобы достичь удачного образа со спортивной курткой, рекомендуется сочетать разные по длине вещи. Целостный образ – куртка в сочетании с длинными брюками того же цвета – предлагает вневременной и изысканный вид.
Однако, эксперты предостерегают от использования спортивных брюк как единственного варианта сочетания со спортивными куртками. Вместо этого рассмотрите ряд альтернатив, таких как мини-юбки, шорты-бермуды или джинсы с завышенной талией. Эти варианты могут улучшить общую привлекательность наряда и добавить нотку интриги.
Сочетать спортивную куртку можно со всем / Фото из Instagram
Кроме того, эксперименты с застежкой-молнией могут существенно изменить атмосферу куртки. Для более расслабленного вида просто расстегните молнию, и вы получите непринужденный образ.
Спортивная куртка выглядит стильно и непринужденно / Фото Pinterest
Этой осенью модные эксперты рекомендуют взять на вооружение ретро-дух, чтобы усовершенствовать стиль спортивной куртки. Выбрав винтажную модель в сочетании с джинсами в стиле 90-х, вы создадите модный образ, полный ностальгии.
Какая модель джинсов в тренде 2025 года?
После периода, когда доминировали мешковатые джинсы, тенденция снова изменилась, и потребители теперь тяготеют к более узким фасонам. Это идеальный момент, чтобы пополнить свой гардероб новой парой джинсов, которые сочетают стиль и комфорт, обеспечивая свободу движений и оставаясь при этом в тренде.
Именно такую модель продемонстрировала актриса Дакота Джонсон. Голливудская звезда уже давно является поклонницей джинсов-сигарет, ее постоянно замечают в них в разное время года и в разных местах – от шумных улиц Нью-Йорка до солнечных тротуаров Лос-Анджелеса.
Частые вопросы
Как правильно стилизовать спортивную куртку осенью?
Модные эксперты советуют сочетать спортивную куртку с разными по длине вещами, например, с длинными брюками того же цвета для целостного образа. Вместо спортивных штанов можно рассмотреть мини-юбки, шорты-бермуды или джинсы с завышенной талией. Экспериментируйте с застежкой-молнией для изменения атмосферы куртки.
Почему спортивная куртка – тренд этого сезона?
Спортивные куртки на пике популярности благодаря их универсальности – они позволяют создавать разнообразные образы. Известные бренды, такие как Wales Bonner и Miu Miu, активно демонстрируют эти стильные вещи, что делает их must-have элементом гардероба.
Какие модели джинсов в тренде в 2025 году?
В 2025 году потребители возвращаются к более узким фасонам джинсов после периода популярности мешковатых моделей. Джинсы-сигареты, которые сочетают стиль и комфорт, остаются трендовым выбором, и их демонстрирует актриса Дакота Джонсон.