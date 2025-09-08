Головний must-have цього сезону: як носити трендову спортивну куртку – не лише зі штанами
- Спортивна куртка є головним трендом осіннього сезону. Щоб створити модний образ, треба вловити ретро-дух.
- Модні експерти рекомендують поєднувати її з різними речами, такими як мініспідниці, шорти-бермуди або джинси із завищеною талією.
Хвиля ностальгії за футбольною естетикою робить спортивні куртки головним трендом осіннього сезону. Модні ентузіасти полюбляють цей основний елемент верхнього одягу, хоча його ефектне поєднання з іншими речами може бути непростим завданням.
Щоб створити модний образ, треба вловити ретро-дух. З чим носити таку спортивну куртку восени розповідає 24 Канал з посиланням на Vogue.
Читайте також Ці джинси тепер обговорюють всі: зірка "50 відтінків сірого" зробила модний камбек
З чим носити спортивну куртку восени?
Оскільки спортивна куртка на піку популярності, модні експерти наголошують на важливості її правильної стилізації. Хоча вболівальники на стадіонах і модні ентузіасти можуть носити ці куртки дуже по-різному, ясно одне: універсальність – це ключ до успіху.
Зокрема, очікується, що куртки на блискавках будуть домінувати в тенденціях цього сезону. Провідні світові бренди, такі як Wales Bonner, Willy Chavarria у співпраці з Adidas, Kent & Curwen та Miu Miu демонструють ці стильні речі.
У тренді спортивна куртка, яку можна стилізувати по-різному / Фото Pinterest
Щоб досягти вдалого образу зі спортивною курткою, рекомендується поєднувати різні за довжиною речі. Цілісний образ – куртка в поєднанні з довгими штанами того ж кольору – пропонує позачасовий і вишуканий вигляд.
Однак, експерти застерігають від використання спортивних штанів як єдиного варіанту поєднання зі спортивними куртками. Замість цього розгляньте ряд альтернатив, таких як мініспідниці, шорти-бермуди або джинси із завищеною талією. Ці варіанти можуть покращити загальну привабливість вбрання і додати нотку інтриги.
Поєднувати спортивну куртку можна з усім / Фото з Instagram
Крім того, експерименти із застібкою-блискавкою можуть суттєво змінити атмосферу куртки. Для більш розслабленого вигляду просто розстебніть блискавку, і ви отримаєте невимушений образ.
Спортивна куртка виглядає стильно і невимушено / Фото Pinterest
Цієї осені модні експерти рекомендують взяти на озброєння ретро-дух, щоб вдосконалити стиль спортивної куртки. Вибравши вінтажну модель у поєднанні з джинсами в стилі 90-х, ви створите модний образ, сповнений ностальгії.
Яка модель джинсів у тренді 2025 року?
Після періоду, коли домінували мішкуваті джинси, тенденція знову змінилася, і споживачі тепер тяжіють до вужчих фасонів. Це ідеальний момент, щоб поповнити свій гардероб новою парою джинсів, які поєднують стиль і комфорт, забезпечуючи свободу рухів і залишаючись при цьому в тренді.
Саме таку модель продемонструвала акторка Дакота Джонсон. Голлівудська зірка вже давно є прихильницею джинсів-сигарет, її постійно помічають у них в різні пори року і в різних місцях – від галасливих вулиць Нью-Йорка до сонячних тротуарів Лос-Анджелеса.
Часті питання
Як правильно стилізувати спортивну куртку восени?
Модні експерти радять поєднувати спортивну куртку з різними за довжиною речами – наприклад, з довгими штанами того ж кольору для цілісного образу. Замість спортивних штанів можна розглянути мініспідниці, шорти-бермуди або джинси із завищеною талією. Експериментуйте із застібкою-блискавкою для зміни атмосфери куртки.
Чому спортивна куртка – тренд цього сезону?
Спортивні куртки на піку популярності завдяки їх універсальності – вони дозволяють створювати різноманітні образи. Відомі бренди, такі як Wales Bonner та Miu Miu, активно демонструють ці стильні речі, що робить їх must-have елементом гардероба.
Які моделі джинсів у тренді у 2025 році?
У 2025 році споживачі повертаються до вужчих фасонів джинсів після періоду популярності мішкуватих моделей. Джинси-сигарети, які поєднують стиль і комфорт, залишаються трендовим вибором, і їх демонструє акторка Дакота Джонсон.