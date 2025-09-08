Хвиля ностальгії за футбольною естетикою робить спортивні куртки головним трендом осіннього сезону. Модні ентузіасти полюбляють цей основний елемент верхнього одягу, хоча його ефектне поєднання з іншими речами може бути непростим завданням.

Щоб створити модний образ, треба вловити ретро-дух. З чим носити таку спортивну куртку восени розповідає 24 Канал з посиланням на Vogue.

З чим носити спортивну куртку восени?

Оскільки спортивна куртка на піку популярності, модні експерти наголошують на важливості її правильної стилізації. Хоча вболівальники на стадіонах і модні ентузіасти можуть носити ці куртки дуже по-різному, ясно одне: універсальність – це ключ до успіху.

Зокрема, очікується, що куртки на блискавках будуть домінувати в тенденціях цього сезону. Провідні світові бренди, такі як Wales Bonner, Willy Chavarria у співпраці з Adidas, Kent & Curwen та Miu Miu демонструють ці стильні речі.



У тренді спортивна куртка, яку можна стилізувати по-різному / Фото Pinterest

Щоб досягти вдалого образу зі спортивною курткою, рекомендується поєднувати різні за довжиною речі. Цілісний образ – куртка в поєднанні з довгими штанами того ж кольору – пропонує позачасовий і вишуканий вигляд.

Однак, експерти застерігають від використання спортивних штанів як єдиного варіанту поєднання зі спортивними куртками. Замість цього розгляньте ряд альтернатив, таких як мініспідниці, шорти-бермуди або джинси із завищеною талією. Ці варіанти можуть покращити загальну привабливість вбрання і додати нотку інтриги.



Поєднувати спортивну куртку можна з усім / Фото з Instagram

Крім того, експерименти із застібкою-блискавкою можуть суттєво змінити атмосферу куртки. Для більш розслабленого вигляду просто розстебніть блискавку, і ви отримаєте невимушений образ.



Спортивна куртка виглядає стильно і невимушено / Фото Pinterest

Цієї осені модні експерти рекомендують взяти на озброєння ретро-дух, щоб вдосконалити стиль спортивної куртки. Вибравши вінтажну модель у поєднанні з джинсами в стилі 90-х, ви створите модний образ, сповнений ностальгії.

Яка модель джинсів у тренді 2025 року?

Після періоду, коли домінували мішкуваті джинси, тенденція знову змінилася, і споживачі тепер тяжіють до вужчих фасонів. Це ідеальний момент, щоб поповнити свій гардероб новою парою джинсів, які поєднують стиль і комфорт, забезпечуючи свободу рухів і залишаючись при цьому в тренді.

Саме таку модель продемонструвала акторка Дакота Джонсон. Голлівудська зірка вже давно є прихильницею джинсів-сигарет, її постійно помічають у них в різні пори року і в різних місцях – від галасливих вулиць Нью-Йорка до сонячних тротуарів Лос-Анджелеса.