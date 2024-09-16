За 30 миллионов долларов: как выглядит самое дорогое платье в истории

Самое дорогое женское платье в истории стоит 30 миллионов долларов. Его не создали для знаменитостей или королевских особ. Этот наряд стал скорее произведением искусства и был ориентирован на людей, которые захотят его приобрести, чтобы похвастаться своим богатством.

Платье называется "Ночное сияние" (The Nightingale of Kuala Lumpur). Наряд создал малазийский дизайнер Фаизали Абдулла еще в далеком 2009 году. Платье презентовали на модном азиатском фестивале в Малайзии STYLO Fashion Grand Prix KL.

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Женский наряд сшит из натурального шелка высокого качества и тафты бордового оттенка. Платье украшено бриллиантами общим весом до 1000 карат. По всей длине платье дополняет 751 драгоценный камень.

Самый дорогой из них весом 70 карат грушевидной формы расположен в зоне груди на лифе в виде цветка. Модельер украсил бриллиантами платье полностью, поэтому и цена его после подсчетов всех драгоценностей достигла нескольких миллионов долларов.



Самое дорогое платье в истории / Фото Pinterest



Самое дорогое платье в истории / Фото Pinterest



Самое дорогое платье в истории / Фото Pinterest

Некоторые специалисты и представители модной индустрии осудили дизайнера за создание такого платья, отметив, что это совсем не разумно во времена экономического кризиса в то время вкладывать средства в платье, которое неизвестно кто когда-то купит.

Сначала его хотели доставлять в королевства по всему миру, начиная с Ближнего Востока, однако потом Фаизали Абдулла заявил, что все же создал это платье для очень богатых людей, которые захотят иметь в своем гардеробе самое дорогое платье в мире.

Сейчас судьба этого платья неизвестна, впрочем ни на каких аукционах оно не выставлялось на продажу. Вероятно, его все же продали, но по просьбе, не разглашают имя владелицы.