Украинские модели уверенно покоряют мировые подиумы, появляясь в кампаниях топовых брендов и на обложках глянцев от Vogue до Elle. Их имена все чаще звучат в модных хрониках, а каждое появление – это еще одно доказательство того, что украинская красота давно стала частью глобального тренда.

24 Канал рассказывает о 5 украинских топ-моделях, известных на весь мир.

Кто является самыми известными моделями среди украинок?

Снежана Онопко

Что известно о Снежане Онопко?

Родилась в 1986 году в Северодонецке Луганской области. Снежана Онопка получила мировую славу в начале 2000-х годов. Она входила в пятерку самых успешных моделей мира. Работала с такими модными брендами, как Chanel, Gucci, Dior, Versace, Balmain. Появлялась на подиумах Нью-Йорка, Милана и Парижа. Снималась для Prada, Dolce & Gabbana, Calvin Klein и обложек итальянского Vogue. Она – единственная украинская модель, которая появлялась на обложке этого журнала более одного раза.

Также Снежану можно было найти на страницах таких журналов, как Numero, Harper's Bazaar, Elle Ukraine, L'Officiel, Glamour и различных версий Vogue. Кроме модельной карьеры, Снежана изучала психологию в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Последние годы Снежана живет более частной жизнью. Она завершила модельную карьеру, разорвав контракт с агентством. По ее словам, она почувствовала, что "выгорела" в профессии. 38-летняя модель во второй раз вышла замуж в 2024 году. Супруги живут в Риге. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Снежана распространила сообщение со словами Stop war in Ukraine, однако четко не осудила Россию. В 2024 году она подверглась хейту украинцев за опубликованные в сети ролики под российские песни.

Алла Костромичева

Что известно об Алле Костромичевой?

Родилась в 1986 году в Севастополе. Карьера Аллы Костромичевой началась на втором курсе университета (девушка закончила Севастопольский технический университет с красным дипломом) – она подписала контракт с агентством Why Not в Милане.



Через два года начала сотрудничество с Givenchy, а впоследствии – с такими брендами, как Dior, YSL, Alexander McQueen, Balenciaga, Valentino и другими. Костромичева создала собственное модельное агентство Kmodels, а также основала Models Camp для девушек, которые мечтают о карьере в моде.



В 2014 году она стала ведущей шоу "Топ-модель по-украински".



В 2015 году Алла вышла замуж за бизнесмена Джейсона Капоне, пара воспитывает 2 детей. Сейчас 38-летняя модель живет с семьей в Пуэрто-Рико.



С начала полномасштабного вторжения России Костромичева активно поддерживает Украину: организовывала сборы гуманитарной помощи, собрала 14 тонн вещей для жителей Киева, Харькова и Николаева, а также средства на лекарства, генераторы и продукты. Однако ее Instagram-страница преимущественно ведется на русском и английском, украинский используется редко.

Алина Байкова

Что известно об Алине Байковой?

Родилась в 1989 году в Кропивницком.

Известная украинская модель, которая не только работает в индустрии моды, но и активно поддерживает Украину во время войны. Она регулярно выступает на публичных мероприятиях в патриотических образах, осуждая агрессию России, и организует сборы средств на помощь ВСУ.



До модельной карьеры Алина работала официанткой. Все изменилось, когда ее заметили и предложили попробовать себя в моделинге. В 17 лет она уже участвовала в показах в Китае и Франции, где представляла коллекции Hermes, Dior, Giambattista Valli, Lanvin, Calvin Klein, Zuhair Murad и Armani.



Со временем Байкова начала сотрудничество с модельным агентством Next Management. Ее можно было увидеть на подиумах Carolina Herrera, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Isaac Mizrahi, John Galliano, Dolce & Gabbana. В 2011 году она стала первой украинкой, которая открывала показ Dior.



Кроме модельной карьеры, Алина запустила собственное приложение для доставки букетов по Европе. Сейчас она живет в Нью-Йорке и продолжает активно работать в модной индустрии.

Наталья Гоций

Что известно о Наталье Гоций?

Наталья Гоций случайно попала в модельный бизнес – она просто пришла поддержать подругу на кастинг. Но именно Наталью заметили менеджеры и предложили ей попробовать себя в роли модели.



Ее карьера стремительно стартовала с победы на международном конкурсе Ford Supermodel of the World в 2004 году. После этого Наталью начали приглашать на съемки для известных мировых глянцев – Vogue, Marie Claire, Numero, Fashion Magazine, Elle.

Она также рекламировала духи Baby Doll от Yves Saint Laurent и 212 от Carolina Herrera.



Наталья выходила на подиумы в показах Christian Lacroix, Valentino, Vivienne Westwood, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Oscar de la Renta, Marc Jacobs и других брендов. Также она работала с компанией Victoria's Secret.



Позже стала ведущей шоу "Подиум" на Новом канале, где помогала молодым дизайнерам заявить о себе.



Сегодня 40-летняя Гоций живет в Каннах (Франция) и продолжает работать моделью.

Элла Кандыба