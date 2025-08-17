Мода 2000-х годов вернула немало противоречивых трендов – заметнее всего низкую посадку. С тех пор ультранизкие брюки можно было увидеть повсюду: на подиумах, красных дорожках и, конечно, среди модниц в Instagram и других соцсетях. Именно поэтому выбор Робби в пользу полной противоположности кажется еще более свежим, передает 24 Канал со ссылкой на Glamour.

Почему брюки, которые выбрала Робби, подходят всем?

5 августа актриса посетила день рождения Кары Делевинь в Лос-Анджелесе. Туда она надела брюки с очень высокой талией и широкими штанинами – крой, который был особенно популярным в 2010-х и теперь заслуженно возвращается. Робби прекрасно демонстрирует почему: высокая талия визуально удлиняет ноги, подчеркивает талию и создает красивый силуэт "песочных часов" в сочетании с широким низом.

Классический фасон брюк Марго Робби / Фото PG/Bauer-Griffin

Ключевым элементом ее образа стали именно брюки. Она соединила их с простым белым кроп-топом на завязках за шеей и маленькой черной сумочкой. Черные босоножки на платформе не только завершили образ, но и усилили эффект удлинения фигуры.

В отличие от брюк с низкой посадкой, в которых не всем комфортно, модели с высокой талией подходят большинству фигур. Классический крой придает образу элегантности, особенно если выбрать вариант со складками, как у Робби.

Ее стиль также вдохновляет: кроп-топы идеально подчеркивают талию и пропорции. Но тем, кто предпочитает более закрытые варианты, подойдет свободная блуза, небрежно заправленная в пояс.

По обуви здесь полная свобода: босоножки на платформе, как у Робби, подходят для вечера, лодочки или ботинки на невысоком каблуке – для офиса, а лаконичные замшевые кроссовки придадут образу непринужденности.