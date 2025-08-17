Мода 2000-х років повернула чимало суперечливих трендів – найпомітніше низьку посадку. Відтоді ультранизькі штани можна було побачити всюди: на подіумах, червоних доріжках і, звичайно, серед модниць в Instagram та інших соцмережах. Саме тому вибір Роббі на користь повної протилежності видається ще свіжішим, передає 24 Канал із посиланням на Glamour.

Чому штани, які обрала Роббі, личать усім?

5 серпня акторка відвідала день народження Кари Делевінь у Лос-Анджелесі. Туди вона одягнула штани з дуже високою талією та широкими штанинами – крій, що був особливо популярним у 2010-х і тепер заслужено повертається. Роббі чудово демонструє чому: висока талія візуально подовжує ноги, підкреслює талію й створює гарний силует "пісочного годинника" у поєднанні з широким низом.

Класичний фасонів штанів Марго Роббі / Фото PG/Bauer-Griffin

Ключовим елементом її образу стали саме штани. Вона поєднала їх із простим білим кроп-топом на зав'язках за шиєю та маленькою чорною сумочкою. Чорні босоніжки на платформі не лише завершили образ, а й підсилили ефект подовження фігури.

На відміну від штанів із низькою посадкою, у яких не всім комфортно, моделі з високою талією личать більшості фігур. Класичний крій надає образу елегантності, особливо якщо обрати варіант із складками, як у Роббі.

Її стиль також надихає: кроп-топи ідеально підкреслюють талію та пропорції. Але тим, хто віддає перевагу більш закритим варіантам, підійде вільна блуза, недбало заправлена у пояс.

Щодо взуття тут повна свобода: босоніжки на платформі, як у Роббі, підходять для вечора, човники чи черевики на невисоких підборах – для офісу, а лаконічні замшеві кросівки додадуть образу невимушеності.