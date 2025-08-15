Еністон досі вважають іконою стрітстайлу 90-х. Гардероб акторки 2004 року може стати ідеальним натхненням для літа 2025-го, передає 24 Канал із посиланням на Vogue.

Дивіться також Їх носять знаменитості: 10 стрижок, завдяки яким тонке волосся виглядає густішим

Як Еністон залишається вірною своєму стилю?

Минуло багато років, а Еністон залишається вірною своїй літній "уніформі" з oversize-базових речей: вона замінила лише карго-штани на вільну міді-спідницю та додала сумку Bottega.

Акторка у своїх незмінних в'єтнамках: дивіться фото

У 90-х Дженніфер Еністон завжди мала під рукою свої улюблені в'єтнамки. У 1998 році вона прийшла на благодійний захід у бежевій парі на платформі, яку потім носила ще багато років. Тодішній образ – мікрошорти, велика шкіряна сумка і сандалі – досі надихає модниць.

Вихід Еністон у 1998 році / Фото Fruminous / Pinterest

У березні 2003-го її в'єтнамки навіть потрапили на червону доріжку. На церемонії Independent Spirit Awards акторка з'явилася у моделі зі стрічковим задником, поєднавши їх із чорною спідницею до колін і простою майкою. Є ймовірність, що саме цей ансамбль став натхненням для її недавнього образу.

Вихід Еністон у 2003 році / Фото Getty Images

Того ж вечора Еністон у цьому ж вбранні – і в тих самих в'єтнамках – завітала до San Vicente Bungalows. Тож можна впевнено сказати: вони чудово пасують як для денних, так і для вечірніх виходів.