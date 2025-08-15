Энистон до сих пор считают иконой стритстайла 90-х. Гардероб актрисы 2004 года может стать идеальным вдохновением для лета 2025-го, передает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Как Энистон остается верной своему стилю?

Прошло много лет, а Энистон остается верной своей летней "униформе" из oversize-базовых вещей: она заменила только карго-штаны на свободную миди-юбку и добавила сумку Bottega.

Актриса в своих неизменных вьетнамках: смотрите фото

В 90-х Дженнифер Энистон всегда имела под рукой свои любимые вьетнамки. В 1998 году она пришла на благотворительное мероприятие в бежевой паре на платформе, которую потом носила еще много лет. Тогдашний образ – микрошорты, большая кожаная сумка и сандалии – до сих пор вдохновляет модниц.

Выход Энистон в 1998 году / Фото Fruminous / Pinterest

В марте 2003-го ее вьетнамки даже попали на красную дорожку. На церемонии Independent Spirit Awards актриса появилась в модели с ленточным задником, соединив их с черной юбкой до колен и простой майкой. Есть вероятность, что именно этот ансамбль стал вдохновением для ее недавнего образа.

Выход Энистон в 2003 году / Фото Getty Images

В тот же вечер Энистон в этом же наряде – и в тех же вьетнамках – посетила San Vicente Bungalows. Поэтому можно уверенно сказать: они прекрасно подходят как для дневных, так и для вечерних выходов.