Длинный кардиган – ключевой элемент гардероба осени-2025. Этот универсальный фасон идеально подходит для первых прохладных дней, легко интегрируется в различные образы и предлагает одновременно комфорт и элегантность.

Блогер Даша Квиткова продемонстрировала стильный лук с трендовым кардиганом. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Квиткова?

Даша Квиткова была замечена в непринужденном, но стильном наряде, который легко сочетает в себе комфорт и изысканность.

Центральным элементом ее образа является длинный серый кардиган, который не только создает привлекательный вертикальный силуэт, но и добавляет элегантности ее наряду. Под ним Квиткова выбрала классическое сочетание черной мини-юбки и белой футболки.



Даша Квиткова показала модный кардиган на осень / Фото из инстаграма @kvittkova

Миниатюрная черная сумочка с золотой цепочкой и ремень с металлической пряжкой дополнили образ.

Завершили лук черные кроссовки в спортивном стиле – удобство и непринужденность в одном флаконе.

Почему удлиненный кардиган в тренде?

Со сменой сезона длинные кардиганы становятся основным элементом многослойных образов, идеально соответствуя современным модным тенденциям. Эти универсальные вещи можно без особого труда одевать поверх разнообразной верхней одежды, включая футболки, блузы или даже легкие свитера для дополнительного тепла в прохладную погоду.

Изготовленные из мягких, плотных материалов, таких как шерсть, кашемир или мохер, длинные кардиганы вызывают ощущение домашнего уюта, резонируя с растущим спросом на расслабленную и стильную одежду. Этот тренд позволяет носителям наслаждаться комфортом без ущерба для эстетики.



Кардиган на осень-2025 / Фото из инстаграма @kvittkova

Дизайн длинного кардигана также служит для удлинения силуэта, создавая стройный и элегантный вид. Эта особенность делает его привлекательным вариантом для тех, кто стремится подчеркнуть свою фигуру – он создает вертикальную линию, которая добавляет элемента грации.

Кроме того, независимо от того, предназначен ли он для повседневных прогулок, или для более изысканных событий, длинный кардиган легко интегрируется в любой гардероб.

Как выглядит самая модная юбка на осень-2025?

Джинсовая юбка – незаменимая вещь для осеннего гардероба любой модницы. Юлия Сахневич, жена певца Позитива, известная танцовщица и молодая мама, подтвердила это. Ее лук – яркий пример того, как стильно носить макси как стильно носить макси-юбку из денима.

Эксперты выделяют несколько причин ее популярности:

универсальность;

разнообразие моделей;

возвращение ретро-стиля;

этно- и бохо-мотивы.

Так что, джинсовая юбка макси – ключевой тренд осени 2025 года.