Самые трендовые сапоги на осень-зиму: стильные варианты, которые понравятся всем

Красивые балетки и классические лоферы в холодное время года сменяются на сапоги, которые надо обязательно добавить в свой гардероб. Выбор практичной и элегантной обуви для прохладного сезона достаточно непростой, поскольку все представленные модели достаточно красивые и эффектные.

Стильные сапоги – это ключевой элемент в формировании образа на осенний сезон, пишет Harper's Bazaar. Девушки высоко ценят этот атрибут гардероба, поскольку в холодный сезон сапоги спасают от холода, но вместе с тем прекрасно дополняют повседневные или праздничные образы.

Читайте также 3 лучшие пуховики на ноябрь: как выглядит трендовая верхняя одежда

Дизайнеры представили изысканные сапоги на каблуке для особых моментов и повседневные варианты в удобных и устойчивых фасонах.

Сапоги с квадратным носком

В прошлом году в моде были остроносые модели, а в этом году преобладает обувь с квадратным носком. В своих коллекциях такие сапоги представили Prada, Miu Miu, Louis Vuitton и украинский бренд Bevza.



Модные сапоги на осень / Фото Harper's Bazaar

Жокейские сапоги

Прекрасной альтернативой ковбойским сапогам станут жокейские, которые имеют эстетику конного спорта. Их представили в своих коллекциях Christian Dior, Gucci, Hermès.



Стильные сапоги на осень / Фото Harper's Bazaar

Мотосапоги

В 2024 году в моду входят мотоциклетные сапоги с вайбом гранжа, которые идеально подойдут для ежедневных образов и обеспечат вам высокий уровень комфорта.



Модные сапоги на осень / Фото Harper's Bazaar

Облегающие высокие сапоги

В трендовых подборках снова начинают появляться высокие сапоги, которые достигают середины бедра. Они не выходили из моды, но не всегда были на пике популярности. Бренды же своими коллекциями доказывают, что такая обувь не потеряла актуальности, однако теперь они не расслабленные, а такие, что обжимают ногу.

Стильные сапоги на осень / Фото Harper's Bazaar

Обувь винного цвета

В начале осени популярность начал приобретать бордовый цвет, поэтому рекомендуем обратить внимание на обувь оттенка бургунди. Они прекрасно дополнят пальто и дубленки и станут хорошей изюминкой в вашем образе.



Модные сапоги на осень / Фото Harper's Bazaar

Представленные варианты сапог идеально подходят для повседневных образов, а вот для праздничных выходов выбирайте обувь до колен на каблуках или платформе, которые будут удачно дополнять обтягивающие лосины или платья.