Как одеться в дождливую погоду: Саша Бо показала образ с дорогой сумкой за 114 тысяч гривен

Ивано-франковская блогерша Саша Бо показала своим подписчикам новый образ, который состоял из базовых вещей и интересной обуви. Инфлюенсерка является многодетной мамой, однако находит время для себя и на встречи с родными.

Блогерша отметила, что "выбралась с мамой на обед под звуки дождя". Осенью мы имеем не только пасмурную и холодную погоду, но и частые дождливые дни, поэтому важно иметь в своем арсенале наряд, который позволит стильно выглядеть даже в дождь. Стильный и модный образ на себе показала Саша Бо.

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Эффектный look Саши Бо

Инфлюенсерка любит базовые вещи и чаще всего примеряет на себе классические капсульные вещи. Для понедельничного похода в ресторан Саша надела черный лонгслив, который дополнила синими джинсами.



Аутфит в дождливый день / Фото из инстаграма Саши Бо

Сверху блогерша надела кожаный тренч, который дополнила черными ботинками-таби от бренда Maison Martin Margiela. На сайте ЦУМа кожаные ботильоны только в коричневом цвете стоят 52 тысячи гривен.

Саша Бо любит брендовые сумки, поэтому дополнила свой аутфит черной кожаной сумкой Le 5 À 7 Supple Large от Saint Laurent. На украинском сайте такую сумку можно приобрести за 114 тысяч гривен. Как всегда, инфлюенсерка предстала перед камерой с естественным макияжем и распущенными волосами.



Образ в дождливый день / Фото из инстаграма Саши Бо

В дождливую погоду важен комфорт, поэтому простая и понятная одежда – это лучшее решение для повседневных образов. Делайте ставку на базовые вещи, сочетая гольф или лонгслив с джинсами. На верх надевайте тренч из экокожи, как Саша Бо, или базовый песочный. Образ могут дополнять лоферы, кроссовки или ботинки.