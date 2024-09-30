Блогерка зазначила, що "вибралася з мамою на обід під звуки дощу". Восени ми маємо не лише похмуру й холодну погоду, але й часті дощові дні, тому важливо мати у своєму арсеналі вбрання, яке дозволить стильно виглядати навіть в дощ. Стильний та модний образ на собі показала Саша Бо.

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Ефектний look Саші Бо

Інфлюенсерка любить базові речі та найчастіше приміряє на собі класичні капсульні речі. Для понеділкового походу в ресторан Саша одягнула чорний лонгслів, який доповнила синіми джинсами.



Аутфіт в дощовий день / Фото з інстаграму Саші Бо

Зверху блогерка одягнула шкіряний тренч, який доповнила чорними черевиками-табі від бренду Maison Martin Margiela. На сайті ЦУМу шкіряні ботильйони лише в коричневому кольорі коштують 52 тисячі гривень.

Саша Бо любить брендові речі, тому доповнила свій аутфіт чорною шкіряною сумкою Le 5 À 7 Supple Large від Saint Laurent. На українському сайті таку сумку можна придбати за 114 тисяч гривень. Як завжди, інфлюенсерка постала перед камерою з природним макіяжем та розпущеним волоссям.



Образ в дощовий день / Фото з інстаграму Саші Бо

У дощову погоду важливим є комфорт, тому простий та зрозумілий одяг – це найкраще рішення для повсякденних образів. Робіть ставку на базові речі, поєднуючи гольф чи лонгслів з джинсами. На верх одягайте тренч з екошкіри, як Саша Бо, або ж базовий пісочний. Образ можуть доповнювати лофери, кросівки чи черевики.