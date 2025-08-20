Все больше голливудских актрис принимают свою естественную седину, и отказываются от традиционной практики окрашивания. Эту тенденцию они демонстрируют на красных дорожках, показывая, что седина – это не только естественно, но и красиво.

Но в этом контексте важно понимать, что правильный уход – превыше всего. Звездные стилисты рассказали, как красиво отпустить волосы седеть, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade.

Читайте также Все не так страшно, как кажется: подстригаем челку дома будто из салона

Как правильно и красиво отпустить волосы седеть?

Эксперты предупреждают, что этот процесс может быть сложным и требовать терпения. Известный стилист Эмилио Урибе, который создавал прически для таких звезд, как Бейонсе, Шакира и Энн Хэтэуэй, подчеркивает важность восприятия этого перехода как путешествия.

Он рекомендует сотрудничать с профессиональным колористом, чтобы установить четкие цели перехода, обеспечить регулярное подстригание для поддержания здоровых кончиков и инвестировать в специализированные продукты, разработанные для седых волос.



Джейми Ли Кертис смело заявляет о естественной красоте седины / Фото Pinterest

Другая стилистка Робин Амаж, известная своей работой с актрисой Сюзан Луччи, подчеркивает необходимость повышенного увлажнения, отмечая, что седые волосы, как правило, суше. Она советует использовать безсульфатные шампуни, кондиционеры и питательные маски, чтобы сохранить здоровье и жизненную силу волос.

Ярче всего вы сияете тогда, когда чувствуете себя хорошо в собственном образе,

– говорят они.

Также в последнее время набирает популярность техника закрашивания седины – gray blending. Этот метод предполагает мягкий переход к седине с помощью мелирования или балаяжа, эффективно избегая резких линий отрастания. Колорист Шэрон Доррам, которая работала с такими знаменитостями, как Барбара Стрейзанд и Джулия Робертс, описывает этот подход как самый простой способ достичь вида "серебряной богини".



Мерил Стрип не стесняется седины / Фото Pinterest

Однако стилисты предостерегают, что этот переход может также изменить текстуру волос. Чтобы противодействовать этому, рекомендуют использовать масла и кондиционеры для блеска.

Путь к принятию седины требует времени, ухода и правильных продуктов. В конце концов, эти усилия приводят к здоровым, ухоженным волосам и новому ощущению уверенности в себе.

Если с цветом определились, тогда стоит подумать и о лучшие стрижки для женщин 50+.