Икона современности: 7 секретов ухода за кожей от Анджелины Джоли

Анджелину Джоли называют одной из самых красивых женщин современности. Это и неудивительно, ведь актриса выглядит потрясающе даже в будничных обстоятельствах.

Как ей удается поддерживать свою природную красоту, а с годами становиться еще красивее, рассказываем далее.

К теме Звезда красных дорожек: главные секреты красоты Элизабет Тейлор

Уход за кожей с раннего возраста

Анджелина Джоли начала ухаживать за своей кожей очень рано – с 11 лет.

У меня тот самый дерматолог с 11 лет. Это человек, к которому меня привела мама, когда я была маленькой с первым шрамом. Я считаю, что присутствие человек, который очень поощрял быть максимально естественным, действительно помогло мне,

– рассказывала знаменитость.

Солнцезащитный крем

Анджелина всегда придерживается защиты от солнца, что является залогом вечной молодости. Она делает это с раннего детства, зная, что солнце не полезно для кожи. Актриса также хорошо носит шляпы и хорошо увлажняет кожу.

Анджелина Джоли заботится о себе с раннего возраста: смотрите фото

Сбалансированный макияж

Звезда экранов придерживается просто правила – строит свой макияж вокруг одного яркого акцента.

Я делаю или темные глаза, или красные губы. У меня очень полные, крупные черты лица, поэтому если бы я делала все, то выглядела бы немного как клоун,

– делится Джоли.

Анджелина также не боится делать макияж самостоятельно и может делать это при необходимости.

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto . Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Минимум вмешательств

Хотя ее пухлые губы и идеальный нос, возможно, вдохновили многих людей обратиться к косметическим хирургам, сама Анджелина не злоупотребляет такими процедурами.

Я ничего не делала себе и не думаю, что буду. Но если это делает кого-то счастливым, то это зависит от них самих. Я не в чужой коже, чтобы знать, что заставляет их чувствовать себя лучше. Но сама я этого делать не планирую,

– говорила она Daily Mail.

Звезда предпочитает минимализм: смотрите фото

Натуральность в приоритете

Анджелина Джоли почти никогда не наносит макияж в повседневной жизни. Вероятно, это еще одна причина, почему ее кожа выглядит так хорошо. Она также хорошо снимает макияж, не оставляя косметику на коже долгое время.

Простой уход

От природы звезда имеет хорошую оливковую кожу, поэтому много процедур ей не нужны. На самом деле ее основной уход – это солнцезащитный крем, правильное очищение мягкими средствами, антиоксиданты, иногда гликолевые кислоты и натуральные продукты.

Джоли любит натуральность: смотрите фото

Собственное определение красоты

Люди, которых я считаю красивыми, – это те, кто не подчиняется чужому мнению относительно того, что является уместным или красивым. Меня всегда привлекали люди, которые являются уникальными, разными и просто собой,

– делится Джоли.

Она добавляет, что грустит, когда видит, как кто-то не может жить в собственном теле и не чувствует себя в нем комфортно, поэтому поощряет иметь собственное понимание красоты.