В чем заключались секреты красоты звезды, по словам ее помощника Тима Мендельсона и визажистки Франчески Толот, рассказываем далее.

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Ювелирные изделия в центре образа

Элизабет Тейлор начинала составление своего образа с выбора ювелирных украшений, которые она хотела бы надеть, а только потом обращалась к дизайнерам.

После выбора драгоценных камней, она сообщала дизайнерам, какого цвета ей хотелось наряд. Модельеры присылали ей на выбор четыре – шесть эскизов на основе того, что она просила.

Стильная простота

Актриса иногда поручала дизайнерам создавать платья для нее индивидуально, но она могла выбрать и уже готовый наряд от не слишком известного бренда, потому что, по словам Тима Мендельсона, ее действительно не волновало то, что о ней думает мир моды.

Элизабет Тейлор любила украшения: смотрите фото

Любовь к макияжу и уходу

Тим Мендельсон говорит, что Элизабет Тейлор любила самостоятельно делать макияж и ухаживать за кожей, и в основном делала это без посторонней помощи.

Элизабет так любила делать макияж сама. Она действительно смотрела на свое лицо как на чистый холст,

– вспоминает помощник звезды.

Длительный макияж

Элизабет Тейлор могла потратить до получаса на оформление губ и еще полтора часа на глаза просто потому, что ей это нравилось.

Подготовка была особым ритуалом для нее, когда она могла углубиться в себя и сосредоточиться. Ее команда создавала для этого атмосферу, включая музыку. Иногда это была мягкая музыка – она любила, к примеру, Андреа Бочелли, но если она искала что-то более оптимистичное, то это были Элтон Джон или Майкл Джексон.

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Большую часть своей жизни звезда использовала аптечные бренды косметики. Она почти не использовала модные марки. Актриса даже могла положить пакетики чая под глаза или протирать кожу кубиками льда из чистой воды.

Как говорит ее визажистка Франческа Толот, из особой косметики Тейлор любила не слишком известную пудру из Японии под названием Maquifard. Хоть ее уже сняли с производства, но Толот до сих пор использует запасы этого средства для своих клиентов, среди которых Кэтрин Зета-Джонс и Бейонсе.

Звезда предпочитала естественный вид: смотрите фото

Уход за волосами без лишних средств

Парикмахер Хосе Эбер, который ухаживал за волосами Тейлор, вспоминает, что она не любила кондиционер. Актриса хотела, чтобы ее пряди были как можно большими и не были слишком мягкими.

Только натуральные ресницы

Ее команда твердо убеждена, что Тейлор никогда не носила накладных ресниц и не делала инъекций в губы.

У нее были великолепные ресницы. Мы никогда не пользовались накладными ресницами, всегда ее собственными. Они были очень густыми и длинными,

– отмечает визажистка знаменитости.

Она добавляет, что актриса имела двойной ряд ресниц, с которым родилась.

Ванна для закрепления макияжа

Когда она была готова, Тейлор принимала ванну, чтобы закрепить макияж. Пар из ванны был последним шагом, который позволял создать влажный финиш на коже вместо матового, который тогда получали с помощью косметики.

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Серая подводка для глаз

Был один карандаш для глаз, которым она всегда пользовалась, и это был карандаш для глаз Clinique,

– вспоминает Франческа Толот.

Она добавляет, что это был не ярко-черный, а матовый серый карандаш, который позволял создать мягкий эффект.

Отсутствие контура

Элизабет Тейлор любила мягкий, естественный вид, поэтому она никогда не делала никакого контуринга.

Блестящие губы

Хотя актриса много времени уделяла глазам, смешивая разные цвета, влажные губы были для нее важнее.

Ей нравились блестящие губы, поэтому она использовала карандаш вместе с блеском со спонж-аппликатором, чтобы легко контролировать его.