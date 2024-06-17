У чому полягали секрети краси зірки, за словами її помічника Тіма Мендельсона та візажистки Франчески Толот, розповідаємо далі.

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Ювелірні вироби у центрі образу

Елізабет Тейлор починала складання свого образу з вибору ювелірних прикрас, які вона хотіла б одягнути, а лише потім зверталася до дизайнерів.

Після вибору дорогоцінних каменів, вона повідомляла дизайнерам, якого кольору їй хотілося вбрання. Модельєри надсилали їй на вибір чотири – шість ескізів на основі того, що вона просила.

Стильна простота

Акторка іноді доручала дизайнерам створювати сукні для неї індивідуально, але вона могла обрати й вже готове вбрання від не надто відомого бренду, тому що, за словами Тіма Мендельсона, її справді не хвилювало те, що про неї думає світ моди.

Елізабет Тейлор любила прикраси: дивіться фото

Любов до макіяжу та догляду

Тім Мендельсон каже, що Елізабет Тейлор любила самостійно робити макіяж і доглядати за шкірою, і в основному робила це без сторонньої допомоги.

Елізабет так любила робити макіяж сама. Вона справді дивилася на своє обличчя як на чисте полотно,

– пригадує помічник зірки.

Тривалий макіяж

Елізабет Тейлор могла витратити до пів години на оформлення губ і ще півтори години на очі просто тому, що їй це подобалося.

Підготовка була особливим ритуалом для неї, коли вона могла заглибитися в себе та зосередитися. Її команда створювала для цього атмосферу, вмикаючи музику. Іноді це була м’яка музика – вона любила, до прикладу, Андреа Бочеллі, але якщо вона шукала щось більш оптимістичний, то це були Елтон Джон або Майкл Джексон.

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Доглядова косметика з масмаркету

Більшу частину свого життя зірка використовувала аптечні бренди косметики. Вона майже не використовувала модні марки. Акторка навіть могла покласти пакетики чаю під очі чи протирати шкіру кубиками льоду з чистої води.

Як каже її візажистка Франческа Толот, з особливої косметики Тейлор любила не надто відому пудру з Японії під назвою Maquifard. Хоч її вже зняли з виробництва, але Толот досі використовує запаси цього засобу для своїх клієнтів, серед яких Кетрін Зета-Джонс і Бейонсе.

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Догляд за волоссям без зайвих засобів

Перукар Хосе Ебер, який доглядав за волоссям Тейлор, пригадує, що вона не любила кондиціонер. Акторка хотіла, щоб її пасма були якомога більшими та не було надто м’якими.

Тільки натуральні вії

Її команда твердо переконана, що Тейлор ніколи не носила накладних вій і не робила ін’єкцій в губи.

У неї були чудові вії. Ми ніколи не користувалися накладними віями, завжди її власними. Вони були дуже густими та довгими,

– зазначає візажистка знаменитості.

Вона додає, що акторка мала подвійний ряд вій, з яким народилася.

Ванна для закріплення макіяжу

Коли вона була готова, Тейлор приймала ванну, щоб закріпити макіяж. Пара з ванни була останнім кроком, який дозволяв створити вологий фініш на шкірі замість матового, який тоді отримували за допомогою косметики.

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Сіра підводка для очей

Був один олівець для очей, яким вона завжди користувалася, і це був олівець для очей Clinique,

– пригадує Франческа Толот.

Вона додає, що це був не яскраво-чорний, а матовий сірий олівець, який дозволяв створити м'який ефект.

Відсутність контуру

Елізабет Тейлор любила м’який, природний вигляд, тож вона ніколи не робила жодного контурингу.

Блискучі губи

Хоча актриса багато часу приділяла очам, змішуючи різні кольори, вологі губи були для неї важливішими.

Їй подобалися блискучі губи, тому вона використовувала олівець разом з блиском зі спонж-аплікатором, щоб легко контролювати його.