У чому секрети краси та вишуканості зірки стрічки "Сніданок у Тіффані" та чому можна повчитися у знаменитості, розповідаємо далі.

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Ідеальні вії за допомогою шпильки

Одрі мала фірмові пишні та виразні вії. Щоб створити такий ефект, вона використовувала шпильку, аби відділити кожну вію після нанесення туші.

Прості зачіски

Акторка надавала перевагу простим і класичним зачіскам. Вона завжди тримала своє волосся чистим, доглянутим і акуратно укладеним, неодноразово з'являючись на публіці з шикарною стрижкою або акуратно зібраними пасмами.

Акторка завжди виглядала просто та вишукано: дивіться фото

Виразні губи

Одрі Гепберн знала, як зробити свій макіяж елегантним, але ефектним. Перш ніж наносити губну помаду зірка користувалась загостреним олівцем для губ, щоб повторити природну лінію губ або навіть виходила трохи за її межу, щоб отримати більш виразну форму.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Великі капелюхи чи парасольки

Акторка знала, що захист від сонця є основою догляду за шкірою, тому дбала про це не тільки за допомогою косметики. Одрі носила з собою парасольки, щоб сховатися від сонячних променів, або регулярно одягала великі капелюхи, які захищали її шкіру та додавали її образам вишуканості.

Зірка дбала про захист від сонця: дивіться фото

Природні брови

Одрі Гепберн мала густі та чітко окреслені природні брови. Вона ніколи не кардинально не змінювала їхню форму, а лише іноді коригувала їхній вигляд, роблячи брови все одно максимально натуральними.

Парові процедури для обличчя

Однією з найкрасивіших рис Одрі був її рівний колір обличчя. Згідно з багатьма джерелами, для підтримки стану шкіри двічі на тиждень вона мала паровий догляд за шкірою.

Одрі Гепберн залишалась іконою стилю попри вік: дивіться фото

Досконала постава

Акторка була доволі активною людиною і регулярно займалася фізичними вправами, зокрема балетом і плаванням. Таким чином вона залишалася у формі та підтримувала гарну поставу. До речі, саме про останню Одрі дбала чи не найбільше. Знаменитість завжди сиділа або стояла прямо, щоб виглядати вищою та стрункішою.

Менше значить краще

Навіть у свої 60 років Одрі залишалась неймовірно гарною. Усе це тому, що вона завжди знала, що менше – це краще. Замість того, щоб обтяжувати шкіру великою кількістю косметики, перевантажувати очі надміром густих тіней або старити губи щільною помадою, вона використовувала мінімум косметики, дозволяючи природному обличчю сяяти.