Одна из самых элегантных женщин в истории: в чем секреты красоты Грейс Келли

Отмеченная наградами голливудская актриса, принцесса Монако и настоящая красавица Грейс Келли оставила после себя весомое наследие как одна из самых элегантных женщин в истории.

Те, кто ее знали, говорят, что она имела "практический" подход к красоте. В чем же были ее секреты, рассказываем далее.

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Внимание к ароматам

Тщательное внимание принцессы Грейс к деталям распространялось и на ее аромат. Ее духи отражали ее утонченную чувствительность и были фирменным элементом ее личного стиля. Так, для вручения премии Оскара в 1955 году она выбрала Chateau Krigler 12, смесь ландыша, мимозы, розы и мускуса, и вошла в историю, получив награду за лучшую женскую роль.

Простая рутина

Грейс Келли была сдержанной в своем макияже и уходе за кожей, а также относительно продуктов, которые она использовала. Одним из ее любимых средств был восстанавливающий крем.

Кроме того, она придерживалась метода двойного очищения кожи и отдавала предпочтение увлажнению рук, считая их первой зоной, на которой появляются признаки старения.

Грейс Келли предпочитала простоту в уходе за собой: смотрите фото

Классическая изысканность

Модный дом Dior подарил принцессе Грейс коробку с 14 помадами, но ее любимой была культовая красная Dior Rouge, выпущенная в 1953 году.

Усердный уход за собой

Звезда старательно ухаживала за собой. Она отдала приоритет гидратации, избегала курения и поддерживала активный образ жизни, занимаясь плаванием, танцами, балетом, йогой, верховой ездой и теннисом. Хотя она время от времени придерживалась диет во время съемок, позже она начала относиться более спокойно к еде. Кроме того, ее танцевальный и модельный опыт привили ей внимание к осанке, что была ее отличительной чертой.

Грейс Келли придерживалась классической изысканности: смотрите фото

Самостоятельность

Даже после того, как стала принцессой Монако, Грейс имела практический подход к красоте, предпочитая делать прически и макияж самостоятельно. Она всегда носила с собой кисточку и пудру для коррекции.

Стильная простота

Актриса отдавала предпочтение модным домам Christian Dior, Gucci, Chanel, Balenciaga, Givenchy и Yves St-Laurent. Ей нравились классические, женственные аксессуары, такие как белые перчатки, шарфы, солнцезащитные очки и сумки. Ее же коллекция ювелирных изделий, изобиловала бриллиантами и жемчугом, а также изделиями от легендарных брендов, в частности Cartier и Van Cleef & Arpels.