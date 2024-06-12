Икона элегантности: 8 секретов красоты от Одри Хепберн

Легендарная актриса Одри Хепберн – это эталон женственности и элегантности. Ее и сейчас пытаются подражать тысячи девушек и женщин во всем мире.

В чем секреты красоты и изысканности звезды фильма "Завтрак у Тиффани" и чему можно поучиться у знаменитости, рассказываем далее.

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Идеальные ресницы с помощью шпильку

Одри имела фирменные пышные и выразительные ресницы. Чтобы создать такой эффект, она использовала шпильку, чтобы отделить каждую ресницу после нанесения туши.

Простые прически

Актриса предпочитала простые и классические прически. Она всегда держала свои волосы чистыми, ухоженными и аккуратно уложенными, неоднократно появляясь на публике с шикарной стрижкой или аккуратно собранными прядями.

Актриса всегда выглядела просто и изысканно: смотрите фото

Выразительные губы

Одри Хепберн знала, как сделать свой макияж элегантным, но эффектным. Прежде чем наносить губную помаду звезда пользовалась заостренным карандашом для губ, чтобы повторить естественную линию губ или даже выходила немного за ее пределы, чтобы получить более выразительную форму.

Большие шляпы или зонтики

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Актриса знала, что защита от солнца является основой ухода за кожей, поэтому заботилась об этом не только с помощью косметики. Одри носила с собой зонтики, чтобы спрятаться от солнечных лучей, или регулярно надевала большие шляпы, которые защищали ее кожу и добавляли ее образам изысканности.

Звезда заботилась о защите от солнца: смотрите фото

Естественные брови

Одри Хепберн имела густые и четко очерченные естественные брови. Она никогда кардинально не меняла их форму, а лишь иногда корректировала их вид, делая брови все равно максимально натуральными.

Паровые процедуры для лица

Одной из самых красивых черт Одри был ее ровный цвет лица. Согласно многим источникам, для поддержания состояния кожи дважды в неделю она имела паровой уход за кожей.

Одри Хепберн оставалась иконой стиля несмотря на возраст: смотрите фото

Совершенная осанка

Актриса была довольно активным человеком и регулярно занималась физическими упражнениями, в частности балетом и плаванием. Таким образом она оставалась в форме и поддерживала хорошую осанку. Кстати, именно о последней Одри заботилась больше всего. Знаменитость всегда сидела или стояла прямо, чтобы выглядеть выше и стройнее.

Меньше значит лучше

Даже в свои 60 лет Одри оставалась невероятно красивой. Все это потому, что она всегда знала, что меньше – это лучше. Вместо того, чтобы утяжелять кожу большим количеством косметики, перегружать глаза избытком густых теней или старить губы плотной помадой, она использовала минимум косметики, позволяя естественному лицу сиять.