Юная звезда: какие секреты ухода за кожей имеет Зендея

Зендея является одной из крупнейших звезд младшего поколения. Актриса и певица имеет незаурядную, но яркую внешность, хотя ее уходовая рутина довольно проста.

Как молодая знаменитость ухаживает за собой и какие секреты красоты имеет, рассказываем далее.

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Ни дня без увлажнения

Зендея действительно не может жить без увлажняющего крема – до такой степени, что ей кажется, что без него ее лицо "просто треснет пополам".

В дополнение к ежедневному использованию масла с витамином Е, знаменитость применяет крем с экстрактом зеленого чая и алоэ, чтобы сохранить кожу увлажненной.

Очищение кожи перед сном

Важное правило ухода за кожей звезды заключается в том, чтобы никогда не спать с макияжем. Такая привычка приводит к закупориванию пор и может способствовать появлению высыпаний.

Как выглядит Зендея: смотрите фото

SPF без обсуждения

Нет дней, когда Зендея не использовала бы солнцезащиту. Поскольку ультрафиолетовое облучение является одной из главных причин преждевременных признаков старения, применение SPF является небольшим, но эффективным шагом, чтобы сохранить кожу молодой и яркой.

Масло чайного дерева против высыпаний

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Знаменитость не является исключением и у нее также бывают высыпания на коже. Но Зендея имеет достаточно умный способ бороться с ними. Кроме соблюдения основ ежедневного ухода (очищение, тонирование и увлажнение), она использует масло чайного дерева для лечения высыпаний.

Это средство прекрасно помогает благодаря своим природным антибактериальным и противовоспалительным свойствам. Его основной активный компонент борется с бактериями, вызывающими акне, одновременно уменьшая покраснение и отек. Однако использовать масло следует осторожно, поскольку большая его концентрация может вызвать раздражение.

Звезда имеет ухоженную кожу: смотрите фото

Расширенный уход для особых случаев

Хотя уход за кожей Зендеи обычно простой, актрисе время от времени нравится прибегать к более экстравагантным процедурам перед сном.

Когда есть время, она любит насладиться уходом за лицом перед сном и добавить к обычной рутине несколько дополнительных шагов – сделать маски, нанести сыворотки или различные спреи.