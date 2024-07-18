Як молода знаменитість доглядає за собою та які секрети краси має, розповідаємо далі.

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Ні дня без зволоження

Зендея справді не може жити без зволожувального крему – до такої міри, що їй здається, що без нього її обличчя "просто трісне навпіл".

На додаток до щоденного використання олії з вітаміном Е, знаменитість застосовує крем з екстрактом зеленого чаю та алое, щоб зберегти шкіру зволоженою.

Очищення шкіри перед сном

Важливе правило догляду за шкірою зірки полягає у тому, щоб ніколи не спати з макіяжем. Така звичка призводить до закупорювання пор та може сприяти появі висипань.

Як виглядає Зендея: дивіться фото

SPF без обговорення

Немає днів, коли Зендея не використовувала б сонцезахист. Оскільки ультрафіолетове опромінення є однією з головних причин передчасних ознак старіння, застосування SPF є невеликим, але ефективним кроком, щоб зберегти шкіру молодою та яскравою.

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Олія чайного дерева проти висипань

Знаменитість не є винятком і у неї також бувають висипання на шкірі. Але Зендея має досить розумний спосіб боротися з ними. Окрім дотримання основ щоденного догляду (очищення, тонування та зволоження), вона використовує олію чайного дерева для лікування висипань.

Цей засіб чудово допомагає завдяки своїм природним антибактеріальним і протизапальним властивостям. Його основний активний компонент бореться з бактеріями, що викликають акне, одночасно зменшуючи почервоніння та набряк. Однак використовувати олію слід обережно, оскільки велика її концентрація може викликати подразнення.

Зірка має доглянуту шкіру: дивіться фото

Розширений догляд для особливих випадків

Хоча догляд за шкірою Зендеї зазвичай простий, акторці час від часу подобається вдаватися до більш екстравагантних процедур перед сном.

Коли є час, вона любить насолодитися доглядом за обличчям перед сном та додати до звичайної рутини кілька додаткових кроків – зробити маски, нанести сироватки чи різноманітні спреї.