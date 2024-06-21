Так, принцесса Диана одной из немногих осознавала, как прическа и макияж могут изменить человека. Какие еще правила красоты существовали в ее ежедневном уходе – читайте дальше.

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Многоэтапный уход за кожей

Хотя принцесса Диана от природы имела хорошую кожу без недостатков, однако придерживалась правильного и многоэтапного ухода. Так, "королева человеческих сердец" никогда не пренебрегала этим, поэтому правильно очищала кожу, тонизировала, увлажняла и обязательно наносила сыворотки и SPF-защиту.

Здоровый сон

Недаром говорят, что из-за плохого сна могут появляться проблемы. Так считала и принцесса Диана, поэтому всегда старалась соблюдать режим, чтобы иметь здоровый сон, ведь это влияет на состояние кожи и кровообращение.

Мера во всем

Как рассказывают в биографиях "королевы человеческих сердец", леди Ди всегда все делала в меру. Принцесса почти не употребляла алкоголь, не курила и всегда работала в меру, не изнуряя себя.

Фирменный макияж

Принцесса Диана имела фирменный макияж, который всегда выгодно подчеркивал ее черты лица. Так, она сначала увлажняла лицо, затем наносила тональный крем, который точно соответствовал ее тону кожи. После этого леди Ди наносила консилер, чтобы подтянуть зону вокруг глаз.

Тушь также была обязательным элементом, а что касается губной помады, то принцесса выбирала различные оттенки, отталкиваясь от настроения и эмоционального состояния.



Правила красоты принцессы Дианы / Фото Getty Images

Подводка для глаз

"Королева человеческих сердец" обожала подводку для глаз. Очень часто принцесса выбирала синюю подводку в цвет глаз.

Правильное нанесение туши

Визажистка принцессы Мэри Гринвелл рассказывала, что особенностью взгляда леди Ди также было правильное нанесение туши. Так, ее стоит наносить от корней и до кончиков, тщательно прокрашивая всю длину.

Не выходила из дома без духов

Принцесса Диана никогда не выходила из дома без духов. Она считала, что аромат – это последний штрих красоты женщины, поэтому постоянно пользовалась любимыми духами.

Эксперименты с волосами

Все помнят принцессу Диану с короткими волосами. Однако, даже с такой длиной она пыталась экспериментировать. Так, в 1990 году на съемочной площадке с Vogue и фотографом Патриком Демаршелье леди Ди попросила парикмахера Сэма МакНайта сделать невероятное – отрезать ей все волосы.