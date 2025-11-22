Какой шампунь купить для тонких волос: укрепит пряди и увеличит объем

Получить красивые волосы довольно просто. Секрет заключается в уходе, который начинается с выбора правильного шампуня. Многие женщины имеют тонкие и слабые волосы, улучшить вид которых можно благодаря средствам, которые придадут объем.

Для тонких и редких волос, которые склонны к ломкости, стоит выбирать формулы, которые очистят грязь, остатки стайлинговых средств и будут питать волосы, не утяжеляя их, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Есть несколько шампуней, которые прекрасно укрепляют волосы и придают им объем. В их составе содержится биотин, витамины, кератин и полимеры. Каждый день волосы мыть не стоит, потому что это только приведет к их высыханию. Оптимально их мыть хотя бы через день.

Какой шампунь выбрать для тонких волос?

Kérastase – шампунь Densifique

Этот увлажняющий шампунь не утяжеляет волосы. В формуле средства есть гиалуроновая кислота и керамиды, которые укрепляют волосы и предотвращают дальнейшее повреждение.



Шампуни для тонких волос / Фото In Journal

OGX – шампунь с биотином и коллагеном

Этот шампунь является лучшим для тонких волос, обогащен биотином, коллагеном и пшеничным протеином. Средство питает волосы от корней до кончиков. Уже после первого мытья будет заметен объем, а со временем восстановит блеск.



Шампуни для тонких волос / Фото In Journal

L'Oréal Paris – шампунь Elseve Full Resist

По цене этот шампунь довольно доступен. Формула бренда L'oréal была специально создана для ухода за тонкими волосами. В нем содержатся все необходимые ингредиенты: биотин, витамин В5 и арганин. Средство прекрасно укрепляет волосы, приобретает объем и становится устойчивым к ломкости.



Шампуни для тонких волос / Фото In Journal

Стилисты рассказали, что есть несколько стрижек, которые не требуют укладок и особого ухода, пишет Cosmopolitan. В прически входят длинные слоистые пряди, итальянский боб, челка, лоб с пробором посередине и длинная косая челка набок.

Какая прическа вернулась в моду?